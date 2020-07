Cinema, nuova probabile uscita per "Tenet" di Nolan: forse in agosto

Secondo fonti del sito americano, l'attesisssimo film di Christopher Nolan potrebbe essere nelle sale di tutto il mondo ad agosto. Qualche giorno fa, invece, era finito nel gruppo dei "rinvii eccellenti" causa Covid

Esce, non esce, forse ci siamo. L'ennesimo capitolo della vicenda che riguarda l'uscita del thriller targato Warner Bros con la regia di Christopher Nolan, Tenet, è stato annunciato dal sito Variety con un'esclusiva. La casa di produzione Usa starebbe contattando gli espositori internazionali per un possibile lancio di fine agosto. Ai distributori di Regno Unito, Francia e Spagna sarebbe stato chiesto di pianificare il lancio tra il 26 e il 28 agosto.

Ancora incerte le date Le date non sono ancora state confermate, anche se le fonti indicano che i colloqui sono positivi. Vale la pena notare, però, che data la natura in rapida evoluzione della crisi sanitaria legata al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), questi piani potrebbero cambiare se la situazione dovesse peggiorare.

La svolta con la riapertura dei cinema cinesi Un distributore, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato a Variety che il punto di svolta a favore del rilascio internazionale di Tenet è stato la riapertura dei cinema cinesi la scorsa settimana. Viste le buone performance del sequel di Train to Busan e Peninsula, che ha fatto il suo debutto con 20,8 milioni di dollari di ricavi in quattro mercati, i boss della Warner si sarebbero decisi ad anticipare l'uscita anche del film di Nolan.

La vicenda Warner Bros ha rimosso ufficialmente Tenet dal suo calendario di rilascio lunedì 21 luglio, ma ha promesso di condividere una nuova data di rilascio 2020 "imminentemente". Il film era originariamente programmato per il debutto il 17 luglio, ma è stato spostato al 31 luglio e poi al 12 agosto. "Non stiamo trattando Tenet come un tradizionale rilascio globale con giorno e data, e i nostri prossimi piani di marketing e distribuzione rifletteranno questa filosofia", ha dichiarato il presidente della Warner Bros Toby Emmerich.