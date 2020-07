Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 23 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 23 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black: International, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quarto capitolo della saga, che stavolta vede come protagonisti Tessa Thompson e Chris Hemsworth. Lei è una novellina e si ritroverà di colpo in un caso che potrebbe veder distrutta la Terra.

Hercules – Il guerriero, ore 21:00 su Sky Cinema Action

The Rock interpreta Hercules in questo film tratto dalla graphic novel della Radical Comics. Divenuto un mercenario, Ercole viene ingaggiato dal Re della Tracia per cacciare gli invasori.

V per Vendetta, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film tratto dal celebre fumetto di Alan Moore. In un’immaginaria Gran Bretagna futura, governata da un regime totalitario, un misterioso uomo mascherato è pronto per la rivoluzione.

Film thriller da vedere stasera in TV

Left Behind – La profezia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nicolas Cage in una pellicola ricca di suspense. Milioni di persone svaniscono dalla faccia della Terra senza alcun motivo. I sopravvissuti proveranno a chiarire il mistero.

Film biopic da vedere stasera in TV

Hammamet, ore 21:15 su Sky Cinema Due e alle 21:45 su Sky Cinema Drama

Pierfrancesco Favino si è tramutato in Bettino Craxi, raccontando gli ultimi giorni della sua vita, durante il suo esilio nella città tunisina.

Steve Jobs, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Michael Fassbender interpreta Steve Jobs in questa pellicola di Danny Boyle. Il ritratto di una delle menti più brillanti del nostro tempo.

Film comici da vedere stasera in TV

Voices, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Anna Kendrick e Rebel Wilson nella prima teen-comedy della trilogia musicale. La collega Beca si unisce a un coro di cantanti a cappella, rompendo ogni loro schema.

Amici come prima, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film che segna il ritorno al cinema della coppia composta da Christian De Sica e Massimo Boldi. Il primo, licenziato come direttore d’albergo, si traveste da donna e diventa la badante del secondo.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Paola Cortellesi sfrutta le proprie doti da agente segreto al servizio dei propri amici, così da poterli vendicare.

Il ragazzo di campagna, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Renato Pozzetto è Artemio, 40enne che non si è mai allontanato dal suo piccolo paese. Andrà però di colpo alla scoperta della grande e moderna Milano.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Piovono polpette, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una grande serie di esilaranti gag per questo film che vede uno scienziato riuscire a progettare una macchina per sconfiggere la fame nel mondo.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Libertine, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Johnny Depp nella biografia del Conte di Rochester. Lo scrittore, vissuto nella Londra del ‘600, era celebre per la sua vita dissoluta e la sua satira feroce nei confronti della famiglia reale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il dubbio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Meryl Streep e Philip Seymour Hoffman in un dramma ambientato in una chiesa nel Bronx di New York. La suora di un istituto cattolico inizia ad avere dei sospetti di pedofilia nei confronti di un giovane prete molto amato dai fedeli.

Film horror da vedere stasera in TV

La Llorona: le lacrime del male, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Torna al cinema una figura storica del folclore messicano: la donna fantasma che piange i propri figli defunti.

I programmi in chiaro

Nessuno mi può giudicare, ore 21:25 su Rai 1

Paola Cortellesi interpreta una madre 35enne che ha perso tutto dopo la morte del marito. Scopre i debiti accumulati e si ritrova a ripartire dalla periferia.

Hawaii Five-O, ore 21:45 su Rai 2

Ventesimo episodio della nona stagione, dal titolo “Storia di una calibro 38”. La squadra indaga su una pistola calibro 38 acquistata da un’adolescente.

In arte Patty Pravo, ore 21:20 su Rai 3

Centodieci milioni di dischi venduti per Patty Pravo, omaggiata in questo speciale Rai.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con il reality delle coppie di Mediaset, che vede alcuni fidanzati mettere alla prova il loro rapporto in un villaggio turistico ricco di tentazioni.

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, ore 21:30 su Italia 1

Un numero sempre crescente di scimmie geneticamente modificate ed evolute, guidate da Cesare, è minacciato da un gruppo di umani sopravvissuti al virus.

I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’è, ore 21:25 su Rete 4

La comicità de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Il Mistero di Ragnarok, ore 21:30 su Tv8

L’archeologo Sigurd Svenson, esperto di civiltà vichinga, si avventura nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia.

Sotto corte marziale, ore 21:25 su Nove

Seconda Guerra Mondiale, gli americani decidono di inscenare una sorta di corte marziale per consentire a dei prigionieri di abbandonare un campo di concentramento.