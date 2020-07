Amber Heard: "Presi a pugni Johnny Depp per difendere mia sorella"

“L’aveva fatto anche con Kate Moss”

“Mia sorella aveva scoperto che Johnny Depp mi tradiva e lui era sul punto di spingerla giù dalle scale”. Sarebbe questa, dunque, la motivazione data da Amber Heard per giustificare i pugni dati all’ex marito. La stessa poi aggiunge: “Nel momento in cui l’ho visto contro mia sorella mi è venuto in mente un flash perché mi era stato detto che la stessa cosa l’aveva fatta nei confronti di una sua ex, Kate Moss. In quel caso era riuscito a farla cadere giù da una rampa di scale”, ha detto l’ex moglie della star di Pirati dei Caraibi.