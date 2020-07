Wonder Woman, Gal Gadot consiglia l'uso della mascherina

Un messaggio per ricordare l'importanza dell'utilizzo delle mascherine in questo periodo

Dopo il video realizzato a marzo, Gal Gadot ha condiviso un nuovo contenuto per sensibilizzare in merito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

L’attrice ha pubblicato una foto in cui sembrerebbe rivestire i panni di Wonder Woman, facendo quindi pensare a uno scatto realizzato nel backstage della pellicola. Nell’immagine, Gal Gadot appare indossare una mascherina, fulcro proprio del messaggio lanciato nel post.

COVID-19: i messaggi di Taylor Swift e Lady Gaga

In questi mesi tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo hanno lanciato iniziative e messaggi a supporto alla battaglia contro il COVID-19. Il primo nome è quello di Taylor Swift che ha invitato i fan a prendere tutte le precauzioni del caso.

Sulla stessa lunghezza d’onda la voce di 1000 Doves che ha inviato un messaggio di speranza ai fan, questo un estratto: “Solo per ricordarvi che penso molto a cosa significhi sentirsi un essere umano. Credo che sia davvero importante riconoscere che siamo e dobbiamo essere un’unica gentile comunità globale. Non possiamo farcela senza la gentilezza. E il Coronavirus non ha pregiudizi. Il mio pensiero per oggi è accettare che ci saranno volte in cui ci sentiremo senza potere e fuori controllo, ma possiamo riempire quello spazio con la gentilezza e diventare una parte della soluzione a un problema mondiale”.