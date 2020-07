Gal Gadot farà uno spy movie sul genere di James Bond

Stando a quanto rivelato da Discussing Film, sarebbero in corso delle trattative con la protagonista di Wonder Woman

Gal Gadot: trattative in corso

Gal Gadot, classe 1985, è una delle stelle più scintillanti e amate del mondo dorato di Hollywood. Negli ultimi anni l’attrice ha conquistato critica e spettatori diventando una delle artiste più richieste dalle case di produzione. Il magazine Discussing Film ha dichiarato che la protagonista di Wonder Woman (FOTO) sarebbe in trattativa per ricoprire un ruolo all’interno di una pellicola stile James Bond e Mission: Impossible.

La produzione del film sarebbe affidata a Skydance, mentre la sceneggiatura sarebbe in mano a Greg Rucka, autore della graphic novel The Old Guard che ha recentemente debuttato su Netflix con l’omonima pellicola con protagonisti Charlize Theron e Luca Marinelli.