Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 18 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 18 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’uomo con i pugni di ferro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un kung fu movie presentato da Quentin Tarantino, con protagonista Rza, affiancato da Russell Crowe, Lucy Liu e David Batista. Ambientato nella Cina del XIX secolo. Un fabbro viene coinvolto in una sanguinaria guerra tra clan, perdendo le proprie mani, ma non la voglia di combattere.

Fast & Furious 7, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Vin Diesel e Paul Walker tornano in questo settimo capitolo della saga, girato in parte dopo il decesso di Walker. Dom e la sua famiglia devono difendersi da un killer sanguinario.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Aspromonte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Omaggio alla Calabria in un film ambientato negli anni ’50, che vede gli abitanti di un borgo unirsi per costruire una strada.

The Normal Heart, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julia Roberts e Mark Ruffalo in una commovente storia ambientata a New York nel 1981. Uno scrittore e una dottoressa ingaggiano una lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’HIV.

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Adattamento cinematografico del romanzo di N. Philbrick, ispirato alla storia vera del drammatico viaggio della baleniera Essex.

Film comici da vedere stasera in TV

Zoo – Un amico da salvare, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Storia realmente accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale. In una Belfast colpita dai bombardamenti nazisti, il dodicenne Tom e i suoi amici intendono salvare un elefante.

Ti presento Sofia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti in una commedia di Guido Chiesa. Un uomo divorziato incontra una donna che odia i bambini. Dovrà nasconderle sua figlia.

Juno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ellen Page e Jennifer Garner protagoniste di una commedia unica. Una giovane ragazza resta incinta e decide di dare in adozione il bambino. Inizierà così un lungo percorso al fianco dei futuri genitori.

Film thriller da vedere stasera in TV

Spooks: Il bene supremo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film con Kit Harington, che interpreta un agente segreto incolpato della fuga di un terrorista. Si dimette e sparisce ma la minaccia di un nuovo attacco lo farà tornare sul campo.

Agent of Deceit, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Dopo aver subito un’aggressione, una donna ottiene la protezione di un detective che sembra abbia qualcosa da nascondere.

King of Thieves, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Michael Caine e Jim Broadbent in un thriller che ricostruisce un furto passato alla storia. Un gruppo di criminali in pensione mette a segno la rapina di Hatton Garde, in Gran Bretagna.

Film romantici da vedere stasera in TV

Gli anni dei ricordi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una studentessa ascolta i racconti di un gruppo di donne impegnate a cucire una trapunta tradizionale, così da completare la propria tesi. Scoprirà storie incredibili.

What Women Want – Quello che le donne vogliono, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Commedia romantica con Mel Gibson e Helen Hunt. Un pubblicitario playboy viene colpito da un fulmine e di colpo può leggere nella mente delle donne. Questo cambierà la sua vita più di quanto potesse immaginare.

Quo vado?, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Checco Zalone in un film campione di incassi. Un lavoratore statale viene spinto a rinunciare al “posto fisso”. Pur di non farlo, girerà l’Europa e il mondo, iniziando un processo di crescita inatteso.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

San Andreas, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

The Rock protagonista di un film ambientato a Los Angeles. Un pilota di elicottero, capo della squadra di soccorso dei pompieri, tenta di salvare i suoi cari durante un disastroso terremoto.

I programmi in chiaro

Grazie a Tutti Show, ore 21:25 su Rai 1

Un best of del programma condotto da Gianni Morandi, Grazie a Tutti, del 2009.

Incubo biondo, ore 21:45 su Rai 2

Elie escogita un diabolico piano per vendicarsi dell’amante del padre, responsabile d’aver distrutto la sua famiglia.

Febbre da cavallo, ore 21:25

Un gruppo di amici non fanno altro che inventare piani esilaranti per ottenere il denaro utile per scommettere ai cavalli.

La sai l’ultima?, ore 21:20 su Canale 5

In ogni puntata si affrontano i migliori barzellettieri d’Italia, in un programma condotto da Ezio Greggio, con squadre capitanate da Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista.

La grande Gilly Hopkins, ore 21:30 su Italia 1

Gilly ha 11 anni ed è una bambina ingestibile. Passa da una casa-famiglia all’altra ma un giorno viene affidata a Maime Trotter.

Una vita, ore 21:25 su Rete 4

Episodio 26 della sedicesima stagione della nota telenovela spagnola. Genoveva sorprende Ursula in casa sua e la fa cacciare in malo modo.

Sette anni in Tibet, ore 21:15 su La7

Lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, abbandona la moglie incinta nel 1939 per recarsi in Tibet, con il chiaro intento di scalare una delle cime più alte. Quel viaggio cambierà la sua vita.

Terminator, ore 21:30 su Tv8

Primo film della saga, che vede un robot tornare indietro nel tempo per uccidere una donna. Lei darà alla luce il futuro capo dei ribelli che condurrà la guerra contro le macchine.

In un altro paese, ore 21:25 su Nove

Documentario che esamina il rapporto tra la mafia siciliana e lo Stato italiano durante la prima Repubblica.