Chi ha paura di venerdì 17? I migliori film su fortuna e sfortuna

I fratelli Coen giocano con il destino dei loro personaggi in modo anche piuttosto sadico (basti pensare all'ignaro negoziante che si imbatte in Javier Bardem in "Non è un paese per vecchi"). Particolarmente cattivo è il trattamento del professor Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg) in "A serious man" (2009), beffarda riflessione sul non-senso della vita ricca di riferimenti alla cultura ebraica.

Facce da Cult: i fratelli Coen