Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 13 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Pinocchio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Family

Ben 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento per il film di Matteo Garrone, che racconta la storia di Pinocchio con un cast stellare, che comprende Roberto Benigni, Gigi Proietti e Rocco Papaleo.

Arrivederci professore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Johnny Depp è un professore che scopre d’essere affetto da una grave malattia. Ciò modifica la sua visione del mondo. Decide dunque di cambiare atteggiamento nella sua vita quotidiana.

Fire Squad – Incubo di fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma tratto da una storia vera con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. Un gruppo di vigili del fuoco deve domare un gigantesco incendio in Arizona.

La luce sugli oceani, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film tratto dall’omonimo romanzo, con Michael Fassbender e Alicia Vikander. Una coppia viene dilaniata da un dilemma etico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast and Furious, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film della celebre saga con Vin Diesel e Paul Walker. Un agente dell’FBI si infiltra in una banda che organizza rapine a bordo delle proprie auto modificate.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jennifer Garner in un revenge movie. È una madre ferita che ha visto la propria famiglia sterminata da una gang, alla quale decide di dare la caccia.

Zombieland – Doppio colpo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin nel sequel del divertente film tra azione e horror. Il gruppo si divide a causa della voglia di fuga di Little Rock.

Edge of Tomorrow – Senza domani, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Fanta-action con Tom Cruise ed Emily Blunt. Uno dei comandanti di un esercito mondiale viene coinvolto nella guerra contro I Mimics. Questi sono alieni dai poteri immani, che sembrano sul punto di sterminare il genere umano. La risposta è nel protagonista, in grado di tornare in vita dopo ogni decesso.

Film horror da vedere stasera in TV

The prodigy – Il figlio del male, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror che vede un bambino manifestare comportamenti allarmanti che sembrano legati alla morte di un serial killer.

Film comici da vedere stasera in TV

Blonde Ambition – Una bionda a NY, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jessica Simpson e Luke Wilson in una commedia romantica. Giunta a New York per incontrare il suo fidanzato, una giovane molto ambiziosa saprà reagire a una brutta sorpresa.

Cambio vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ryan Reynolds e Jason Bateman in una commedia che vede due amici scambiare i propri corpi durante un blackout causato da un fulmine.

Croce e delizia, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann ritraggono con ironia la vita di una coppia gay che scardina gli equilibri delle rispettive famiglie.

Film biopic da vedere stasera in TV

I cento passi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film che racconta la vita di Peppino Impastato, dall’infanzia alla morte. Cresciuto in una famiglia legata alla malavita siciliana, Peppino ha sempre combattuto il potere della mafia locale.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Charlize Theron ed Emily Blunt in un film che amplia i confini della favola di Biancaneve, riproponendola in chiave moderna.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Episodio dal titolo “L’uomo che andava appresso ai funerali”. Nuovo appuntamento con il giovane commissario Montalbano, figura nata dalla penna del celebre e compianto Camilleri.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Celebre programma comico che raccoglie il meglio del cabaret meridionale, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Il colpevole, ore 21:20 su Rai 3

Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai ed è costretto a rispondere al numero d’emergenza insieme ai colleghi anziani. Qualcosa però sta per cambiare.

Appuntamento con l’amore, ore 21:20 su Canale 5

I protagonisti di questa commedia romantica si ritrovano a viverne di tutti i colori nel giorno di San Valentino.

47 Ronin, ore 21:20 su Italia 1

Keanu Reeves protagonista di questa storia ambientata nell’antico Giappone. Interpreta Kai, samurai senza padrone, dunque Ronin, che decide di unirsi a un vasto gruppo alla ricerca di una vendetta personale.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Nuovo programma condotto da Nicola Porro, che affronta i temi caldi dell’attualità italiana.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Programma che mostra le bellezze del nostro pianeta e i rischi che corre a causa dell’inquinamento globale.

Karate Kid 4, ore 21:30 su Tv8

Nuova trama per la saga di “Karate Kid”, che vede una giovane ragazza (Hilary Swank) affiancare il maestro Miyagi in un delicato addestramento.

Mani di fata, ore 21:25 su Nove

Andrea è un ingegnere e, proprio quando la moglie ottiene una promozione, viene licenziato. Inizia così, di nascosto, a fare l’uomo di casa.