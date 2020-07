Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 4 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 4 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Le ragazze di Wall Street, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film ispirato a una storia vera, con Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare dei ricchi clienti.

Wajib – Invito al matrimonio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola ambientata a Nazareth, dove un professore ha la chance di riallacciare i rapporti col figlio mentre organizza un matrimonio.

Il bambino con il pigiama a righe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film tratto dal bestseller di John Boyne. È la commovente storia dell’amicizia tra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e Shmuel, suo coetaneo ebreo. Quest’ultimo è prigioniero in un campo di concentramento.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast and Furious, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Paul Walker e Vin Diesel sono i protagonisti del primo capitolo di questa celebre saga. Un agente si infiltra in un gruppo di ladri che sfrutta le proprie doti con le auto per mettere a segno una serie di colpi. Inizierà però a comprendere e apprezzare il loro stile di vita.

Mechanic: resurrection, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Sequel di “Professione assassino”, con Jason Statham e Jessica Alba. Un sicario sfida il suo peggior nemico quando questi rapisce la sua fidanzata.

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Action-movie mozzafiato che mostra un gruppo di criminali pronti a sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere un’incredibile rapina.

Film comici da vedere stasera in TV

Ghosthutners – Gli acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia fantastica che vede il piccolo Tom stringere amicizia con il fantasmino Hugo. Decide dunque di chiedere aiuto a un’esperta per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

Lo stagista inaspettato, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Robert De Niro e Anne Hathaway in un film sul confronto generazionale. Un arzillo pensionato si propone come stagista presso la redazione di un sito di moda.

Cado dalle nubi, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Checco Zalone abbandona la propria Puglia per seguire il sogno della musica a Milano. Qui troverà l’amore e si confronterà con un mondo ben distante da quello della provincia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Jackie Brown, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pellicola di Quentin Tarantino, che dirige Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro e Michael Keaton. Una hostess collabora con la polizia per incastrare il criminale per il quale lavora.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Beach, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Danny Boyle dirige un giovane Leonardo DiCaprio. Questi si cimenta in un viaggio verso l’ignoto, seguendo le indicazioni di uno sconosciuto verso un’isola paradisiaca.

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diego Abatantuono è un professore che, per caso, salva la vita a un killer professionista. Quest’ultimo è intenzionato a saldare il debito, proponendogli di uccidere, gratis, il suo peggior nemico.

Film romantici da vedere stasera in TV

Mangia, prega, ama, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Julia Roberts alla ricerca della felicità. Una donna si cimenta in un viaggio attraverso Italia, India e Indonesia, scoprendo le meraviglie del cibo, i segreti della meditazione e, infine, l’amore.

Film di guerra da vedere stasera in TV

The Kill Team, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film tratto da una storia vera, con Nat Wolff e Alexander Skarsgard. Un plotone viene incaricato di stanare un gruppo di terroristi. Al suo interno però un soldato entra in aperto conflitto con il proprio superiore.

Film biopic da vedere stasera in TV

Copia originale, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Melissa McCarthy candidata all’Oscar per il biopic sulla scrittrice Lee Israele. La donna riuscì a sfruttare il proprio talento per comporre e vendere false lettere di celebri personaggi defunti.

I programmi in chiaro

20 anni che siamo italiani, ore 21:25 su Rai 1

Programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che propone un intreccio tra musica, narrativa, arte e ospiti illustri.

Lo specchio della vendetta, ore 21:20 su Rai 2

I componenti di una famiglia tornano dopo le vacanze. Ciò che li attende però è una terribile sorpresa. Dei criminali si sono insediati in casa.

L’audace colpo dei soliti ignoti, ore 21:20 su Rai 3

Peppe e alcuni suoi compari, ladruncoli di mestiere, vengono contattati da un “collega” di Milano per mettere a segno un colpo.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con “Ciao Darwin”, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che mette a confronto due categorie opposte di concorrenti.

Alla ricerca dell’isola di Nim, ore 21:30 su Italia 1

Alexandra è una celebre scrittrice di libri per l’infanzia. Ha scritto molte storie avventurose ma non è felice. Vive nel timore e si relaziona col mondo solo attraverso il proprio computer. Una sua fan però le scrive una richiesta d’aiuto, spingendola su un’isola misteriosa.

Una vita, ore 21:25 su Rete 4

Episodio 32 della sedicesima stagione della telenovela spagnola. Il dottor Echevarria dice a Telmo e Ursula che Lucia è malata e sta per morire.

Philadelphia, ore 21:15 su La7

Andrew Beckett è un brillante avvocato che scopre d’essere malato di AIDS. Avrà così inizio una dura battaglia contro il proprio studio legale, in una storia che racconta un duro spaccato sociale.

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:30 su Tv8

Charles ha 32 anni e ha partecipato a un gran numero di matrimoni, tra amici e parenti. Non è mai giunto il suo momento. Sembra però aver trovato la donna giusta, che però continua a sfuggirgli e, nozze dopo nozze, proverà a mettere in ordine la propria vita.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, ore 21:25 su Nove

Film ambientato durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. I tenenti della Marina Chris Burnett e Jeremy Stackhouse sono impegnati in una missione di ricognizione tra le montagne. L’aereo però viene abbattuto e i due, salvi per miracolo, si ritroveranno in territorio nemico.