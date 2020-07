4/7

“High Life” (fantascienza, regia di Claire Denis). Regista conturbante dallo stile molto personale, la 70enne Denis si cimenta nell’impegnativo filone della fantascienza d’autore già battuto nel passato recente da registi di spessore come Gray (“Ad astra”), avvalendosi qui di due divi come Robert Pattinson e Juliette Binoche. Un uomo cresce sua figlia in una navicella nello spazio profondo, unici superstiti di un equipaggio decimato da morti misteriose. In Francia è uscito due anni fa, da noi sarà in sala il 6 agosto.

