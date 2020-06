Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 29 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 29 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stuber – Autista d’assalto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Scatenata action-comedy con Dave Bautista e Kumail Nanjiani. Un poliziotto è pronto a tutto per ottenere la propria vendetta. È sulle tracce di un boss e per acciuffarlo sale nell’auto di un timido autista Uber.

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Action bellico con Gerard Butler e Gary Oldman. Il capitano di un sottomarino americano deve riuscire a scongiurare un colpo di Stato in Russia, che potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale.

Demolition Man, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Sylvester Stallone è un poliziotto di un’epoca passata, ibernato e sottoposto molti anni dopo a un programma di rieducazione. È stato richiamato perché un criminale del suo tempo è riuscito a evadere e sta scatenando il panico in città.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Storia di una ladra di libri, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Geoffrey Rush ed Emily Watson in una storia di formazione emozionante. Durante il periodo nazista una bambina condivide la propria passione per la lettura con un coetaneo ebreo celato in uno scantinato.

Planet of the Apes, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Remake firmato da Tim Burton, che vede un astronauta approdare su un pianeta sconosciuto, dove vivono scimmie intelligenti e gli uomini sono stati resi schiavi.

Vi presento Joe Black, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Un miliardario accoglie il fidanzato di sua figlia nella propria casa. È ignaro del fatto che si tratti in realtà della morte, giunta a reclamare la sua vita.

Una famiglia perfetta, ore 21:15 su Premium Cinema

Un uomo ricco ma solo ingaggia alcuni attori per interpretare la famiglia che non ha mai avuto, trascorrendo insieme le vacanze natalizie.

Montecristo, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Edmond Dantes comandava una nave ai tempi di Bonaparte. Viene però arrestato e abbandonato su un’isola. È qui che medita e orchestra la propria vendetta.

Film biopic da vedere stasera in TV

Vittorio Gassman – Speciale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Speciale di Sky Cinema dedicato a uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano: Vittorio Gassman.

Old Man & The Gun, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert Redford, Casey Affleck e Sissy Spacek nella biografia di un criminale gentiluomo, Forrest Tucker. Questi fu autore di svariate rapine ed evasioni. A 77 anni tenta la fuga da San Quintino.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il viaggio di Norm, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un orso polare giunge a New York. È in grado di parlare con gli umani e intende convincerli a salvare l’Artico. Si ritrova però a essere scambiato per un attore.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Predestination, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ethan Hawke attraversa lo spazio e il tempo in un fanta-thriller che lo vede nei panni di un agente in grado di muoversi tra differenti epoche. Dovrà riuscire a impedire un attacco terroristico, scoprendo un’incredibile verità.

Film romantici da vedere stasera in TV

Appuntamento con l’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica sul mondo degli incontri online. L’avventura di una notte tra Alec e Megan prende una piega inaspettata a causa di una bufera.

Film comici da vedere stasera in TV

Malati di sesso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Piccante commedia che vede un analista suggerire ai propri pazienti sessodipendenti di aiutarsi reciprocamente.

Hollywood Homicide, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Action-comedy con Harrison Ford e Josh Hartnett. Due detective indagano su un omicidio plurimo avvenuto a Hollywood, nel mondo della musica rap. Il sospettato è il boss di una casa discografica.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Primo film della saga prequel di Harry Potter. Newt Scamander giunge a New York per la prima volta e alcune delle strambe creature che porta con sé riusciranno a scappare. A ciò si aggiunge la spasmodica ricerca del criminale Grindelwald.

Programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25

Nuovo episodio della famosa serie dedicata alla versione giovanile di Montalbano, dal titolo “Il terzo segreto”. Stavolta il commissario si ritrova a indagare su due casi molto diversi. L’omicidio di un muratore tira in ballo la mafia.

Hawaii Five-O, ore 21:20 su Rai 2

Episodio 18 della nona stagione, dal titolo “Amanda”. McGarrett e Danny fanno da scorta a un’acclamata scrittrice di romanzi rosa.

Attacco al potere, ore 21:20 su Rai 3

Un autobus esplode a Brooklyn e inizia così la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani.

Appuntamento con l’amore, ore 21:21 su Canale 5

Il giorno di San Valentino ne accadono di tutti i colori ai protagonisti di questa commedia romantica ambientata a Los Angeles.

Le Iene presentano – Com’è morto Marco Pantani, ore 21:15 su Italia 1

Speciale de Le Iene dedicato al decesso di Marco Pantani, che ha da sempre sollevato enormi dubbi e sospetti.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Nicola Porro fronteggia i temi d’attualità italiana, tra politica e cronaca, con i suoi ospiti in studio.

La famiglia, ore 21:15 su La7

Sei nastri d’argento per questo film con Vittorio Gassman. Si tratta del ritratto di mezzo secondo d’Italia attraverso le sorti di una famiglia.

Karate Kid III – La sfida finale, ore 21:30 su Tv8

Ultimo atto della saga con Daniel La Russo, che viene sfidato da Mike Barnes. Questi è stato ingaggiato da un miliardario per vendicare la sconfitta di Kreese.

Profiling, ore 21:25 su Nove

Le vicende di Chloe Saint-Laurent, profiler dal grande intuito, che collabora con Matthieu Perac, così da risolvere degli intricati casi.