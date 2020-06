Vittorio Gassman, il ricordo di suo figlia Paola. VIDEO

Paola Gassman è stata ospite della puntata speciale di 100X100 Cinema. dedicata al grande attore scomparso 20 anni fa. Ecco cosa ha raccontato di suo padre

Un'intera carriera sulle tavole del palcoscenico approfondimento Vittorio Gassman, l'omaggio di Sky Cinema a 20 anni dalla morte Ecco perché la sua carriera d’attrice si è svolta prevalentemente in ambito teatrale. Frequenta la compagnia Teatro Libero diretta da Luca Ronconi, e recita in seguito per i più grandi registi italiani da Luigi Squarzina allo stesso Ronconi, spaziando in tutto il repertorio nazionale e internazionale da Goldoni a Pirandello, da Ibsen a Shakespeare. In alcune occasioni, naturalmente, è stata diretta anche dal padre Vittorio, in spettacoli come Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere.