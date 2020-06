Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 23 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 23 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Criminal, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller dal ricco cast, con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. La memoria di un defunto agente della CIA viene trasferita nella mente di un detenuto, che è dunque in possesso di informazioni top secret.

Thelma, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un thriller soprannaturale che ha come protagonista una studentessa. Perseguitata da crisi epilettiche, scopre che queste vengono causate da poteri straordinari, che la obbligheranno a fare i conti con se stessa.

Affairs of State – Intrighi di stato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller ambientato nel mondo della politica. Un assistente ambizioso di una campagna elettorale per un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, si ritrova in una spirale di ricatti e corruzione.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Momenti di gloria, ore 21:15 su Classic Collection

Quattro premi Oscar e un Golden Globe per un film cult con Ian Holm, premiato a Cannes. Due atleti inglesi, uno ebreo e l’altro cattolico, si alleano per le Olimpiadi di Parigi del 1924.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I pinguini di Madagascar, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Spin-off di “Madagascar”, che ha come protagonisti i pinguini soldato Skipper, Kowalski, Rico e Soldato. Alleati con una squadra per combattere il malvagio Octavius Tentacoli.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ultimo capitolo della trilogia prequel diretta da Peter Jackson, che pone fine al racconto delle avventure di Bilbo e del gruppo di nani col quale ha viaggiato per riportarli a casa, sconfiggendo Smaug. Nella loro montagna però hanno ritrovato l’Arkengemma, che ha scatenato una battaglia tra armate.

Film comici da vedere stasera in TV

Cooper: un angelo inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

È la storia di un’amicizia speciale. Jake perde la propria famiglia in un incidente stradale, dal quale esce illeso unicamente il cane, Cooper. Proprio questi lo aiuterà ad andare avanti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wakefield – Nascosto nell’ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Bryan Cranston in una pellicola al fianco di Jennifer Garner. Un avvocato di grande successo è fortemente depresso e decide di isolarsi all’insaputa della propria famiglia.

Film comici da vedere stasera in TV

D.N.A. – Decisamente non adatti, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Esordio alla regia per Lilo e Greg, in una commedia con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola decidono di scambiarsi i codici genetici.

Torno a vivere da solo, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Jerry Calà dirige e interpreta Enzo Iacchetti in questo sequel di “Vado a viver da solo”. Un uomo in crisi decide di lasciare la propria famiglia. Dovrà però fronteggiare l’imprevedibile reazione della moglie.

Com’è bello far l’amore, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia con Fabio De Luigi e Claudia Gerini. Un pornodivo riaccende la passione ormai da tempo sopita di una coppia in crisi.

Il figlio della sposa, ore 21:14 su Premium Emotion

Miglior film straniero agli Oscar. Una commedia argentina che vede la vita di Rafael mutare per sempre, in meglio, dopo una tragedia sfiorata.

Pallottole cinesi, ore 21:14 su Premium Comedy

Commedia d’azione con Jackie Chan e Owen Wilson. La principessa Pei Pei è stata rapida e due eroi ampiamente improbabili dovranno provare a liberarla.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Terre selvagge, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Tom Holland e Richard Armitage in un’avventura ambientata nell’Irlanda del XIII secolo. Un gruppo di monaci fronteggiare un viaggio molto pericoloso per riuscire a condurre una preziosa reliquia a Roma.

300: l’alba di un impero, ore 21:15 su Premium Energy

Secondo capitolo di “300”, tratto dal fumetto di Frank Miller, “Xerxes”. Il generale greco Temistocle si oppone all’invasione dei Persiani, guidati da Serse.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Operazione u.n.c.l.e., ore 21:15 su Premium Cinema HD

Spy story ispirata a una celebre serie TV degli anni ’60. I protagonisti sono Henry Cavill e il premio Oscar Alicia Vikander. Ambientata durante la Guerra Fredda, il film vede due agenti, americano e russo, costretti a collaborare.

I programmi in chiaro

Il crimine non va in pensione, ore 21:25 su Rai 1

Esordio alla regia per Fabio Fulco per questa commedia con Stefania Sandrelli e Gianfranco D’Angelo. Edda è una signora di una certa età ricoverata in un centro anziani. Il malore accusato è dovuto ai grandi debiti accumulati per aiutare la figlia. Quando gli altri ricoverati scoprono la sua storia, decidono di organizzare una rapina al Bingo per aiutarla.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Celebre show che raccoglie il meglio della comicità napoletana contemporanea. Un programma amatissimo dal grande pubblico, condotto da Stefano De Martino.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Programma d’approfondimento giornalistico condotto da Bianca Berlinguer, che racconta l’attualità, la cronaca e la politica del nostro Paese.

Vittoria e Abdul, ore 21:21 su Canale 5

Abdul Karim è un umile impiegato indiano. Viene però scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, divenendone servitore e confidente.

Le Iene Show, ore 21:15 su Italia 1

Programma d’approfondimento che, grazie a interviste e inchieste giornalistiche, tratta svariati temi, dalla cronaca al gossip.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma d’approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano che, grazie ai suoi ospiti, analizza i principali eventi della settimana in Italia.

JFK – Un caso ancora aperto, ore 21:15 su La7

Oliver Stone dirige Kevin Costner in quest’analisi di uno degli omicidi più oscuri della storia degli Stati Uniti, quello di John Fitzgerald Kennedy.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, ore 21:30 su Tv8

Primo capitolo della trilogia prequel diretta da Peter Jackson, che si concentra sul viaggio di Bilbo e la compagnia di nani che intende riconquistare la propria casa dal possente Smaug.

Deja Vu – Corsa contro il tempo, ore 21:25 su Nove

Denzel Washington in un film che ha come protagonista una squadra speciale che sfrutta una tecnologia innovativa. Questa consente loro di agire prima che un crimine venga commesso.