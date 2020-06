Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 17 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Far From Home, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Tom Holland torna nei panni di Spider-Man dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”. Stavolta sarà in Europa durante una gita scolastica ma gli impegni da supereroe non prevedono tempo libero.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La conseguenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Keira Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke in una love story proibita ambientata nella Germania del Dopoguerra. La moglie di un ufficiale si innamora perdutamente di un vedovo Tedesco.

Rain Man – L’uomo della pioggia, ore 21:15 su Classic Collection

Film cult, vincitore di 4 Oscar e 2 Golden Globe. Dustin Hoffman e Tom Cruise sono fratelli. Quest’ultimo scopre dell’altro, autistico, soltanto dopo la morte del padre. Dovrà prendersene cura e rapidamente si renderà conto delle sue abilità.

La vita segreta di Maria Capasso, ore 21:00 su Sky Cienma Drama

Luisa Ranieri interpreta Maria Capasso, raccontando la storia di una donna che ha scalato il mondo del crimine. Vedova napoletana in grave difficoltà economica, decide di accettare l’aiuto di un malavitoso, divenendone complice e amante.

Il miglio verde, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, con protagonista Tom Hanks. Un gigantesco prigioniero di colore è accusato di un efferato crimine. È un condannato a morte ma una guardia carceraria imparerà a conoscerlo davvero, sviluppando atroci dubbi.

Iago, ore 21:15 su Premium Emotion

Trasposizione moderna dell’Otello di Shakespeare. Nicolas Vaporidis interpreta Iago, studente di architettura innamorato di Desdemona, ovvero Laura Chiatti.

Film comici da vedere stasera in TV

I tuoi, i miei e i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dennis Quaid e Renè Russo nel remake di “Appuntamento sotto il letto”. Helen e Frank vantano ben 18 figli in due. Sono entrambi vedovi e si innamorano, andando contro il volere della famiglia.

Harry ti presento Sally, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia cult con Billy Crystal e Meg Ryan. Due sconosciuti si ritrovano in un viaggio insieme, che li trasformerà in amici. Questa è la storia di come, negli anni, i due siano diventati molto di più.

Il tuo ex non muore mai, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Mila Kunis e Kate McKinnon in una spy-comedy. Due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale. Un killer le insegue, così come un attraente agente segreto.

Un Natale al Sud, ore 21:15 su Sky Cienma per te 1

Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo in una commedia natalizia. Due coppie sposate seguono i figli in vacanza per spronarli a vivere nella realtà e non sui social.

Scuola di Polizia 5: destinazione Miami, ore 21:15 su Premium Comedy

Quinto capitolo della celebre saga comedy americana. Il comandante Lassard va a Miami per ricevere un premio. Il capitano Bassotto proverà dunque a rovinare la festa.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sniper: Forze speciali, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Steven Seagal in un action al fianco di Rob Van Dam, star del wrestling. Una missione di soccorso in Afghanistan si complica quando due Soldati restano isolate tra le line nemiche.

Domino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nikolaj Coster-Waldau e Guy Pierce in un thriller diretto da Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen sono sulle tracce di un killer. Si ritrovano però coinvolti in un intrigo internazionale.

Rambo – Last Blood, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Quinto capitolo della saga con protagonista Sylvester Stallone. Rambo dovrà superare il confine per il Messico, così da salvare la nipote rapita, finita nelle mani di una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della morte: Parte I, ore 21:14 su Premium Cinema

Prima parte dell’ultimo capitolo della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai romanzi di J. K Rowling. Harry è in fuga e Voldemort è ormai potente e con al fianco un grande esercito. Il ministero è compromesso ma lui ha un piano: trovare e distruggere tutti gli Horcrux.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Mission to Mars, ore 21:14 su Premium Energy

Brian De Palma dirige quest’avventura nello spazio. I protagonisti sono tre astronauti, impegnati in una missione sul Pianeta Rosso.

I programmi in chiaro

Finale Coppa Italia – Napoli-Juventus, ore 20:30 su Rai 1

Ultimo atto della Coppa Italia, che vedrà in campo Napoli e Juventus pronte a contendersi il titolo. Gli azzurri e i bianconeri giungono qui dopo aver battuto le due milanese, Inter e Milan.

Il gioco del tradimento ore 21:20 su Rai 2

Lily è una madre e una moglie e tutti i giorni sono uguali per lei. Si ritrova di colpo a flirtare con Grayson, insegnante di suo figlio. La storia si trasforma in una relazione, svelando un nato nascosto dell’uomo.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma di servizio pubblico, dedito alla ricerca di persone scomparse, aiutando parenti e amici a raggiungere i propri cari.

Paradiso amaro, ore 21:21 su Canale 5

Film tra dramma e commedia con protagonista George Clooney. Questi è un padre e marito assente, costretto a rallentare dopo l’incidente di sua moglie. La donna è in coma e lui, prima di staccare la spina, scopre che aveva una relazione.

Una ragazza e il suo sogno, ore 21:30 su Italia 1

Commedia che vede una giovane americana scoprire la verità sull’identità di suo padre. Questi è un politico aristocratico inglese, che si ritroverà ad accoglierla di punto in bianco.

Pensavo fosse amore e invece era un calesse, ore 21:27 su Rete 4

Capolavoro di Massimo Troisi, che mostra la sofferta storia tra Cecilia e Tommaso. Lei si tira indietro dalle nozze, temendo la fiamma si sia spenta. Tommaso si ritrova così, dopo averla data per scontato, a vederla al fianco di un altro.

Il cardinale 1963, ore 21:15 su La7

Il prelato Clemens Roetger sta per diventare cardinale. Di colpo però spuntano dei gravi segreti dal suo passato.

Hitch – Lui si che capisce le donne, ore 21:30 su Tv8

Will Smith protagonista di una commedia che lo vede nei panni di un consulente relazionale professionista. Si ritroverà però per la prima volta a innamorarsi davvero, vedendo il suo set di regole sgretolarsi.

Colpa delle stelle, ore 21:25 su Nove

Hazel è una 16enne affetta da cancro, obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto. È proprio qui però che per la prima volta conoscerà l’amore.