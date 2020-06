James Bond, in arrivo lo spin-off di 007

C’è grande attesa per l’ultimo film di James Bond, “No Time To Die”, che segnerà l’addio di Daniel Craig al personaggio di 007. Nel prossimo futuro però molte cose potrebbero cambiare, gettando le basi proprio in questa pellicola per un nuovo percorso.

Al momento non si registrano grandi novità in merito a un possibile successore. Negli ultimi anni il nome più citato è stato quello di Idris Elba ma non pare essere nulla più di una suggestione. Stando a quanto indicato dal “Mirror” però potrebbe giungere nei prossimi mesi un annuncio sorprendente. È bene precisare come da qui in poi si entri in territorio spoiler alert.

La produzione avrebbe infatti in cantiere uno spin-off. Questo avrebbe come protagonista la figlia di James Bond, Mathilde. Un film e, ipoteticamente, una saga su come diventerà una spia e in che modo fronteggerà il lavoro sul campo. Stando al tabloid, sarebbe Phoebe Waller-Bridge l’incaricata per la sceneggiatura. Attrice di grande successo, creatrice di serie di successo come “Fleabag” e “Killing Eve”, al lavoro anche su “No Time To Die”.

Il personaggio sarà presentato in “No Time To Die”, interpretato da Lisa-Dorah Sonne. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi della figlia della psicologa francese Madeleine Swann, vista e apprezzata in “Spectre”, interpretata da Léa Seydoux.