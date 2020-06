Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 8 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 8 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Midway, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e ore 21:45 su Sky Cinema per te 2

War movie diretto da Roland Emmerich, con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Film tratto da una storia vera, ambientato nel 1942 nell’atollo di Midway. Gli Stati Uniti decisero di rispondere alla flotta imperiale giapponese dopo Pearl Harbour.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’uomo fedele, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Love story con Louis Garrel e Laetitia Casta. Marianna decide di lasciare Abel perché è incinta di Paul. Alla morte di quest’ultimo però, Abel riconquista la donna, scatenando un vero e proprio putiferio.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Gattaca – La porta dell’universo, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law in un film cult della fantascienza americana. In un mondo popolato unicamente da individui perfetti, concepiti in laboratorio, Vincent è un “non valido”. Riuscirà però a ingannare il sistema.

Film per la famiglia da vedere stasera in TV

Qualcosa di straordinario, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una storia vera che ha stupito il mondo, con John Krasinski e Drew Barrymore. Un reporter e una volontaria di Greenpeace si mobilitano per riuscire a salvare tre balene intrappolate tra i ghiacci.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sin City, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tratto dalla graphic novel di Frank Miller, questo film mostra vari episodi ambientati nella città del peccato, “Sin City”, dove tutto sembra concesso. Si intrecciano così le vicende di poliziotti, buoni e corrotti, serial killer e prostitute.

Film thriller da vedere stasera in TV

Shattered – Gioco mortale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Pierce Brosnan e Gerard Butler in un thriller ricco di colpi di scena. Un folle rapisce una bambina e ordina ai genitori di stare ai suoi ordini per ben 24 ore.

Assassins, ore 21:14 su Premium Energy

Sylvester Stallone e Antonio Banderas in un thriller d’azione adrenalinico. Due spietati assassini professionisti si ritrovano faccia a faccia. Una sfida che vede in palio milioni di dollari.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Resta con me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Shailene Woodley e Sam Claflin devono fronteggiare una tempesta in pieno Oceano Pacifico. Il tutto a causa di un uragano che li ha travolti mentre erano impegnati in una traversata in yacht.

Jackie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Natalie Portman interpreta Jacqueline Kennedy in un film di Pablo Larrain, premiato per la miglior sceneggiatura al Festival del Cinema di Veneza. Si mostra il suo dolore dopo l’assassinio del marito a Dallas.

Woman in gold, ore 21:15 su Premium Emotion

Un film che racconta la reale lotta di una donna per ottenere da governo austriaco un quadro di Klimt sequestrato dai nazisti alla sua famiglia. Pellicola con Helen Mirren e Ryan Reynolds.

Film comici da vedere stasera in TV

Nemiche per la pelle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Margherita Buy e Claudia Gerini in una commedia che vede le due interpretare Lucia e Fabiola, chiamate a gestire il figlio che Paolo, ex marito di entrambe, ha avuto da un’altra donna.

Tu, io e Dupree, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Gag esilaranti in questa commedia con Owen Wilson, Matt Dillon e Kate Hudson. Due giovani sposi ospitano in casa loro un amico che ha perso casa e lavoro. La convivenza sarà però una gran fatica.

Din Don – Il ritorno, ore 21:14 su Premium Cinema

Sequel del primo episodio con Enzo Salvi. Tornato a fare il manager, Donato scopre che Don Pino, appena deceduto, lo ha nominato suo vice nella parrocchia.

Austin Powers, la spia che ci provava, ore 21:15 su Premium Comedy

Il Dottor Male è tornato indietro nel tempo, fino al 1969, così da recuperare il mojo, una potente pozione. Austin Powers farà lo stesso per provare a fermarlo.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Batman Begins, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Primo capitolo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman. Si raccontano le origini di Bruce Wayne e di come sia diventato il cavaliere oscuro.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su RAI 1

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Capodanno”. La notte di Capodanno all’Hotel Pirandello viene commesso un omicidio. Intanto Salvo, occupato dal suo lavoro, non fa gli auguri al padre, col quale sembra non voler avere contatti.

Striminzitic Show, ore 21:20 su RAI 2

Renzo Arbore e Gegè Telestoro insieme a moltissimi ospiti, per uno show irriverente alla riscoperta dei personaggi che hanno fatto grande la televisione italiana.

Report, ore 21:20 su RAI 3

Quanto ha guadagnato la sanità privata italiana con il COVID-19? Se ne parla in Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento culturale diretto da Nicola Porro per approfondire importanti tematiche relative a politica, economia ed eventi.

Robin Hood, ore 21:37 su Canale 5

Pellicola di Ridley Scott del 2010 con Russell Crowe nei panni di Robin Hood, mitico eroe inglese che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Magistrale interpretazione di Cate Blanchett.

Emigratis, ore 21:21 su Italia 1

Pio e Amedeo si mettono in viaggio per coinvolgere i viaggiatori in esilaranti sketch comici tutti da ridere.

Gloria, ore 21:15 su La7

Film del 1999 per la regia di S. Lumet, con Sharon Stone. Uscita dal carcere, l’avvenente Gloria si trova a dover proteggere un bambino portoricano che ha perso la famiglia.

Premonition, ore 21:30 su TV8

Film americano del 2007 per la regia di M. Yapo. Thriller che invade il regno dei sogni. Una donna riceve la notizia della morte del marito. La premonizione cela infatti un segreto.

Profiling, ore 21:25 su NOVE

Episodio d’apertura dello show, “Meno di niente”. Chloe Saint-Laurent è una psicologa che usa il suo intuito straordinario per fare la profiler di polizia, collaborando con il comandante Matthieu Perac.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV