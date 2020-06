Onward - oltre la magia, la data di uscita del film Disney

Si torna lentamente alla normalità, il che vuol dire anche ritrovarsi nuovamente al cinema, gustando uno dei film rinviati, come “No Time To Die” tra qualche mese, o quelli che non hanno mai modificato la propria data d’uscita, come “Tenet” di Christopher Nolan. In Italia si tornerà al cinema dal 15 giugno, con gli spettatori pronti a essere accolti da uno dei grandi successi degli ultimi anni, “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

Spazio però anche per i film d’animazione, con la Disney che ha deciso di annunciare l’arrivo al cinema di “Onward – oltre la magia”. Il film sarà in sala a partire dal 22 luglio. Un passo importante, da parte di una delle major più note al mondo. È importante perché le grandi catene cinematografiche attendono la creazione di un fitto calendario, così da programmare una riapertura in massa, magari nei primi giorni di luglio. In alternativa si farà ricorso a quei titoli la cui messa in onda sul grande schermo è stata interrotta a febbraio.

Sul fronte doppiatori il film vanta un ricco cast, sia nella versione italiana che inglese:

Tom Holland / Alex Polidori: Ian Lightfoot

Chris Pine / Andrea Mete: Barley Lightfoot

Julia Louis-Dreyfus / Sabrina Ferilli: Laurel Lightfoot

Octavia Spencer / Francesca Guadagno: Corey

Fabio Volo: Wilden Lightfoot

Lorenzo Ostuni: spiritello

Raul Cremona: apprendista stregone

David Parenzo: cameriere

Onward – oltre la magia, la trama

Il film è ambientato in un mondo ricco di creature mitiche. La magia era all’ordine del giorno ma, col tempo, qualcosa è cambiato. Chi riusciva a esercitarla era molto rispettato ma la tecnologia ha poi preso il sopravvento. L’eredità degli antichi è andata quasi del tutto perduta ma in questa storia d’amore famigliare e, in particolare, fraterno, si andrà proprio a caccia di quella magia che è dentro di noi.

Ian Lightfoot è un elfo liceale molto insicuro. È cresciuto senza padre, morto quando lui era piccolissimo. È sua madre a portare avanti la casa da sola, mentre suo fratello Barley è perso nel suo mondo, tra antichità e magia. Ian ne è un po’ imbarazzato ma entrambi si ritroveranno a vivere un’avventura fianco a fianco. Ricevono infatti un regalo dalla madre, che lo ha custodito per anni. È da parte del padre defunto, Wilden. Si tratta di un bastone magico, che i due tentano in tutti i modi di attivare.

Ian sembra avere le capacità per farlo, mentre Barley ha dalla sua la conoscenza. La loro idea è quella di realizzare un incantesimo che possa riportare il padre in vita per 24 ore. Qualcosa però va storto. La gemma non funziona a dovere e tutto ciò che appare del padre sono le sue gambe. I tre andranno a caccia di una nuova gemma, mettendo a rischio la loro vita, ma soprattutto scoprendo il vero valore dell’essere fratelli. Diversi ma uniti da qualcosa di molto più grande. Una storia commovente che il pubblico attende di poter godere al cinema.