Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 26 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 26 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

Ghost Stories, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film horror con protagonista Martin Freeman, al centro di una trama ricca di eventi paranormali inspiegabili. Il suo scetticismo vacillerà dinanzi a tre presunti eventi sui quali si ritrova a indagare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Arrivederci professore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Johnny Depp in un profondo dramma, ironico e struggente. Interpreta un professore al quale viene diagnosticata una grave malattia. Una notizia che stravolge il suo modo di approcciarsi alla vita e alle relazioni con gli altri.

I giochi dei grandi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Mark Ruffalo, Laura Dern e Naomi Watts in un dramma sentimentale, premiato per la miglior sceneggiatura al Sundance Festival. Un uomo sposato cede alla profonda passione per la moglie del suo migliore amico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, la spia che mi amava, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Roger Moore interpreta James Bond in un amato capitolo della saga dedicata a 007. Si ritrova a indagare sulla scomparsa di due sommergibili nucleari, dovendo affrontare Squalo, un terribile killer dai denti d’acciaio.

A rischio della vita, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jean-Claude Van Damme protagonista di un action che lo vede interpretare un ex pompiere. Questi dovrà salvare la vita del vicepresidente degli Stati Uniti, ritrovatosi nel mirino di un noto criminale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Spin-off dedicato al celebre felino, apprezzato dal pubblico nella saga di “Shrek”. Dopo una rapina finita male, l’amicizia tra lui e Humpty Dumpty si è rotta. Il destino però li farà rincontrare.

Film thriller da vedere stasera in TV

Matrimonio Fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un thriller da pelle d’oca, che vede come protagonista una donna che accetta di trasferirsi con suo marito su un’isola deserta. Lui è uno scrittore di gialli e ha bisogno di pace ma qualcosa in lui inizia a emergere. Si tratta di un lato oscuro sconosciuto, che terrorizza la moglie.

La giusta causa, ore 21:15 su Premium Emotion

Film tratto da un romanzo di Katzenbach. Un thriller con il Premio Oscar Sean Connery. Un docente di diritto fronteggia un difficile caso giudiziario.

Film romantici da vedere stasera in TV

Incroci pericolosi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Anna Paquin, Ryan Philippe e Luke Wilson sono i protagonisti di un appassionante triangolo amoroso. Katherine si ritrova in crisi dopo il ritorno inatteso del cognato, dopo molti anni. La giovane è da sempre innamorata di lui.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant in una commedia dal grande successo. Si seguono le avventure amorose di una nevrotica trentenne londinese, alla costante ricerca dell’uomo ideale.

Film comici da vedere stasera in TV

Wild Target – Una valigia per tre, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film dal ricco cast, con Emily Blunt, Bill Nighy e Rupert Everett, tra gli altri. Un assassino solitario, infallibile, si lascia coinvolgere in una folle avventura da una splendida ragazza.

Buona giornata, ore 21:14 su Premium Cinema +24

La cronaca di una giornata italiana, vissuta attraverso differenti personaggi in svariate città. Film con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Lino Banfi, tra gli altri.

R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto da una nota serie a fumetti. Una commedia soprannaturale che vede al centro della trama un’agenzia celeste pronta a reclutare agenti defunti, rispedendoli sulla Terra.

La dottoressa ci sta col colonnello, ore 21:14 su Premium Comedy

Lino Banfi è un medico che svolge la propria attività presso un ospedale militare. Conosce qui una splendida professoressa, della quale si invaghisce.

Film noir da vedere stasera in TV

Gli uomini d’oro, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Film con Fabio De Luigi, Edoardo Lo e Giampaolo Morelli. Un noir metropolitano tratto da una storia vera. Siamo a Torino, nel 1996, quando un impiegato delle Poste coinvolge un ex pugile e un collega in una rapina divenuta storica.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Shark – Il primo squalo, ore 21:14 su Premium Cinema

Jason Statham è Jonas, esploratore marino che dovrà dare la caccia a uno squalo preistorico, risvegliatosi e pronto a portare morte e distruzione ovunque vada.

Programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi, ore 21:25 su Rai 1

Un nuovo caso per il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. Viene ritrovato il cadavere di una giovane, nudo, con indosso soltanto un accappatoio intriso di sangue.

Vita, cuore, battito, ore 21:20 su Rai 2

Film con protagonista il duo comico degli Arteteca. Enzo è un commesso e Monica una acconciatrice che arrotonda come estetista porta a porta. Si ritroveranno in un viaggio inatteso che cambierà le loro vite.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca, approfondendo i temi caldi della settimana, al centro del dibattito italiano.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Si discute in studio dei principali fatti della settimana, tra confronti accesi e inchieste, con la conduzione di Mario Giordano.

La cattedrale del mare, ore 21:22 su Canale 5

Terzo episodio dell’acclamata serie TV spagnola, “La cattedrale del mare”, tratta dall’omonimo romanzo. Si seguono gli sviluppi della drammatica vita di Arnau e della sua scalata sociale.

Le Iene Show, ore 21:15 su Italia 1

Nuovo appuntamento con “Le Iene” e i tanti servizi che trattano svariati temi, tra cronaca e politica, fino a proposte più leggere e di costume.

Di Martedì, ore 21:15 su La7

Appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Analisi in studio, con ospiti illustri, di tutti i principali eventi della settimana.

La morte può attendere, ore 21:30 Canale 8

Regia di Lee Tamahori, con Pierce Brosnan, Halle Berry. 007 - La saga: dopo la sua cattura, Bond viene barattato con un pericoloso terrorista. All'agente non rimarrà che dare la caccia al criminale.

Nati stanchi, ore 21:25 su Nove

Commedia con Ficarra e Picone, due giovani disoccupati, che vorrebbero farsi mantenere dai genitori a vita. Pronti a tutto pur di evitare il lavoro.

