Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 21 maggio

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il coraggio della verità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Amanda Stenberg e Reina Hall in un dramma sul tema del razzismo. Una giovane ragazza è la testimone di un omicidio. Un suo caro amico ha perso la vita per mano di un agente di polizia. Ora la sua vita è in pericolo.

Il cigno nero, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar a Natalie Portman in questo dramma diretto da Darren Aronofsky. Un viaggio delicato nell’io. Una ballerina riesce a ottenere il ruolo atteso una vita. Dovrà però confrontarsi con una temibile rivale.

Il grande Gatsby, ore 21:15 su Premium Emotion

Tratto dall’omonimo romanzo di Francis S. Fitzgerald, questo adattamento di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio ha ottenuto due Premi Oscar.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 – Vendetta privata, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Ultimo film su James Bond con protagonista Timothy Dalton. Ormai privato della licenza di uccidere, 007 deve riuscire a vendicare un amico, ucciso da un narcotrafficante.

Bastardi senza gloria, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Film di Quentin Tarantino, che rilegge la Seconda Guerra Mondiale. Premiato a Cannes e agli Oscar, racconta di un gruppo di soldati a caccia di nazisti, che hanno la chance di organizzare un attentato a Hitler a Parigi.

Momentum, ore 21:15 su Premium Energy

Alex è coinvolta da un ex compagno a prendere parte a un ultimo colpo. L’obiettivo sono delle pietre preziose ma la situazione è ben più complessa di quello che potrebbe pensare.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura dai tratti fiabeschi, tratta dal romanzo di Neil Gaiman, con Michelle Pfeiffer, Charlie Cox e Robert De Niro. Un giovane mette piede in un regno magico, così da poter catturare la stella cadente che ha promesso alla sua amata. Si ritroverà però a vivere incredibili avventure per riuscire a tornare a casa.

Film thriller da vedere stasera in TV

La preda perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller con protagonista Liam Neeson. Un investigatore privato viene ingaggiato da un trafficante di droga per riuscire a trovare gli assassini che hanno tolto la vita a sua moglie.

I segreti del lago, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tilda Swinton in un thriller premiato al Sundance Festival. Una donna decide di occultare il cadavere dell’amante di suo figlio. Il tutto per riuscire a proteggere il giovane da ogni accusa.

Film romantici da vedere stasera in TV

Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Alec Baldwin e Sarah Michelle Gellar. Un’aspirante scrittrice di Manhattan si innamora di un celebre editore, la cui vita è però molto complessa.

Valmont, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Intrighi d’amore nella Francia del ‘700, in questo film con Colin Firth e Annette Bening. Un visconte decide di sedurre una donna sposata e una giovane ancora illibata. Il tutto per tener testa a una marchesa, sua amica, con la quale ha stretto una scommessa.

Film comici da vedere stasera in TV

Motherhood – Il bello di essere mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Uma Thurman e Anthony Edwards in questa frenetica commedia ambientata a New York. Una donna si ritrova a dover fronteggiare svariati contrattempi nel corso di una giornata, assolutamente decisiva per la sua vita.

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia con protagonista Enrico Brignano. Questi è un tassista con moglie e figli. Si ritrova un giorno a trovare le chiavi della casa di un cliente andato via in tutta fretta. Queste gli apriranno le porte di un mondo patinato e allettante.

L’amico del cuore, ore 21:15 su Premium Comedy

Esordio alla regia per Vincenzo Salemme, che si circonda di un ottimo cast, con Eva Herzigova, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo e Maurizio Casagrande. Roberto deve sottoporsi a una delicata operazione. Potrebbe morire sotto i ferri e decide di dire la verità al suo migliore amico. Vorrebbe fare l’amore con sua moglie. È questo il suo ultimo desiderio.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Blind Side, ore 21:15 su Premium Cinema

Oscar alla miglior attrice per Sandra Bullock, in un film molto toccante, tratto da una storia vera. Una coppia benestante decide di adottare un giovane ragazzo afroamericano. Dovranno lottare però contro la mentalità della loro comunità.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Terzo capitolo della saga di Harry Potter. Stavolta il giovane maghetto dovrà confrontarsi con un pericoloso criminale, Sirius Black. Questi è evaso dalla prigione di Azkaban ed è sulle sue tracce.

I programmi in chiaro

Vivi e lascia vivere, ore 21:25 su Rai 1

Nono episodio della prima stagione. Renato ha fatto ritorno a Napoli e l’equilibrio della famiglia viene così sconvolto. Toni decide di andare via, mentre Laura prova a recuperare il rapporto con i figli.

Made in… Arteteca, ore 21:20 su Rai 2

Un nuovo show in allestimento per il noto duo comico, gli Arteteca. Enzo e Monica fanno affidamento a un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande.

Rush, ore 21:20 su Rai 3

Film due leggendari piloti di formula 1, Niki Lauda e James Hunt, interpretati da Daniel Bruhl e Chris Hemsworth, per la regia di Ron Howard. Rappresentata al meglio la loro diversità in pista e nella vita.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

L'approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

In questo mondo di ladri, ore 21:20 su Canale 5

Cinque onesti lavoratori sono le vittime di una truffa immobiliare. Uno di loro decide così di vendicarsi, facendosi aiutare da un vicino truffatore a escogitare un piano contro una banca, coinvolgendo tutti gli altri.

Hunger Games: il canto della rivolta – parte 1, ore 21:30 su Italia 1

Jennifer Lawrence nella prima parte del capitolo finale della saga action che la vede protagonista, tratta dai romanzi di Suzanne Collins.

Piazzapulita (live), ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli, con inviati, servizi, ospiti in studio, per fare chiarezza sulle notizie d'attualità, politica e società, approfondendo nuovi punti di vista.

Il potere dei soldi, ore 21:30 su Canale 8

Film con Liam Hemsworth, Amber Heard e Harrison Ford. Adam è un ragazzo ambizioso e sogna di riuscire a entrare a far parte del mondo dei ricchi professionisti delle telecomunicazioni. Sarà però costretto a divenire una spia industriale.

Il profumo del mosto selvatico, ore 21:25 su Nove

Film con Keanu Reeves e Aitana Sánchez-Gijón. La magia della vendemmia accende la passione fra un giovane, rientrato a casa dopo la guerra, e la bella figlia di un produttore di vini.

