Unhinged con Russell Crowe, primo film a uscire al cinema in Usa

Russell Crowe arriva al cinema per primo

Ci voleva tutta la forza di un gladiatore a uscire nelle sale cinematografiche americane dopo la forzata chiusura dei cinema dovuta all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Salvo ripensamenti, infatti il primo luglio uscirà negli Stati Uniti Unhinged, un thriller che vede come attore protagonista proprio la star neozelandese, famosa per aver interpretato il generale Massimo Decimo Meridio nel kolossal di Ridley Scott..

Diretto da Derrick Borte e ambientato in Louisiana, Unhinged vede Russell Crowe nei panni di un automobilista psicopatico deciso a vendicarsi di una donna, solamente perché si è permessa di suonargli contro il clacson. Oltre a Crowe, il resto del cast del film comprende, Jimmi Simpson, Lucy Faust, Gabriel Bateman, Caren Pistorius, Anne Leighton e Michael Papajohn.

Se davvero sarà confermata l’uscita del primo luglio, Unhinged debutterà ben 2 settimane prima dell’attesissimo Tenet (diretto da Christopher Nolan e interpretato da Robert Pattinson) che dovrebbe arrivare nelle sale il 17 dello stesso mese.

In realtà il film di Corte sarebbe dovuto essere distribuito all’inizio di settembre. Ma a causa della concomitanza con un titolo molto forte, e sempre di genere thriller, come A Quiet Place II, i produttori hanno deciso di giocare di anticipo.

La pellicola con Russell Crowe segna il debutto sul mercato cinematografico di una nuova casa di distribuzione indipendente, la Solstice Studios, che annovera tra i suoi fondatori Mark Gill, già produttore di action di successo come la trilogia di Attacco al Potere.

Unhinged, un uscita tra coraggio e azzardo

È indubbio che la decisione di distribuire Unhinged a luglio rappresenti una mossa coraggiosa ma al tempo stesso azzardata da parte di Solstice. Al momento, non ci sono certezze riguardo l’andamento della pandemia. Alcuni Stati americani stanno procedendo verso una parziale riapertura, mentre in Texas alcuni cinema hanno cominciato ad accogliere spettatori. Gill (presidente e amministratore delegato di Solistiche), ha spiegato di esser stato convinto dopo che molti esercenti e John Fitina, capo della National Associazioni of Thea tre Towers, gli hanno presentato piani di riapertura che includono scaglionamenti della programmazione e misure di disinfezione a sicurezza degli spettatori.

Secondo un sondaggio interno di Solistiche condotto su mille spettatori, l'80 per cento sarebbe felice di tornare al cinema a luglio, mentre la valutazione degli esercenti è decisamente meno ottimista.