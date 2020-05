Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 9 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 9 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Beast of Burden – Il Trafficante, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller con protagonista Daniel Radcliffe. È un pilota d’aerei impegnato in una corsa contro il tempo. A bordo del suo Cessna, ha soltanto 1 ora per riuscire a consegnare un carico di droga e salvare sua moglie.

Above Ground – Segreti sepolti, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un thriller ambientato in Missouri, la cui trama si muove tra bugie, tradimenti e omicidi. Un uomo sparisce nel nulla dopo aver accettato d’entrare in affari con una misteriosa nutrizionista.

Film biopic da vedere stasera in TV

I cento passi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un film duro e necessario, vincitore a Venezia del premio per la miglior sceneggiatura. Si racconta la storia di Peppino Impastato, interpretato da Luigi Lo Cascio. Pellicola ambientata in Sicilia negli anni ’70, quando il giovane Peppino, aspirante giornalista, sfida l’omertà generale per opporsi a Cosa Nostra, contrastando anche la propria famiglia.

Film comici da vedere stasera in TV

Four Rooms, ore 21:15 su Sky Tarantino Mania

Quattro registi, guidati da Quentin Tarantino, per altrettanti episodi folli, con Antonio Banderas, Madonna e Tim Roth, tra gli altri. Il tutto ruota intorno a un portiere d’albergo, costretto a fare i conti con degli ospiti alquanto bizzarri.

Un figlio all’improvviso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Christian Clavier è il protagonista di una commedia ricca di equivoci. La vita di una coppia di mezza età viene stravolta dall’arrivo di un giovane che sostiene di essere loro figlio.

Il giorno più bello del mondo, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino dotato di poteri incredibili da un team di scienziati.

Ti stimo fratello, ore 21:15 su Premium Comedy

Giovanni è un ingegnere elettronico neolaureato. Decide di lasciare Genova per trasferirsi a Milano, raggiunto da Jonny, gemello decisamente diverso da lui, con la passione per la musica house.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Fuga dal pianeta Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’astronauta Scorch Supernova risponde a una richiesta d’aiuto proveniente da un pianeta a lui sconosciuto. Si tratta della Terra. Cade però vittima di una trappola.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Jurassic Games, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un fanta-action che vede uomini contro animali preistorici. Il tutto nel segno della realtà virtuale. I detenuti di un carcere futuristico sono obbligati a lottare contro dei voraci dinosauri. Il tutto in diretta TV.

Cliffhanger – L’ultima sfida, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Sylvester Stallone protagonista di un’avventura adrenalinica. Un soccorritore è tormentato da un rimorso profondo per la morte di una ragazza sulle Montagne Rocciose. Troverà il proprio riscatto proprio tra quelle vette.

Shark, ore 21:15 su Premium Energy

Un gruppo di superstiti a uno tsunami dovrà fronteggiare svariati squali bianchi, pronti a tutto pur di cibarsi di loro.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se scappi, ti sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Julia Roberts e Richard Gere nuovamente insieme dopo il successo mondiale di “Pretty Woman”. Un giornalista è a caccia di uno scoop e si imbatte nella storia di una ragazza di provincia che ripetutamente scappa poco prima di sposarsi.

Crazy & Rich, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia romantica sospesa tra due mondi, quello orientale e quello occidentale. L’erede cinese di una casa reale presenta la propria fidanzata alla famiglia, scatenando il caos.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Gattaca – La porta dell’universo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law in un cult fantascientifico. Il film presenta un mondo popolato unicamente da individui perfetti, concepiti in laboratorio. Vincent è un “non valido”, che proverà a ingannare il sistema.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Batman v Superman: dawn of justice, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Pellicola basata sulla graphic novel di Frank Miller. Batman e Superman si dichiarano guerra. La loro è una sfida cruenta, durante la quale una nuova minaccia emerge e potrebbe distruggere la vita sulla Terra.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il colore viola, ore 21:15 su Premium Emotion

Un film cult sul razzismo e la violenza domestica, tratto da un romanzo vincitore del Premio Pulitzer e diretto da Steven Spielberg. Una donna di colore, del Sud degli Stati Uniti, lotta per riuscire a ritrovare la propria identità dopo 40 anni d’abusi da parte del padre, e non solo.

