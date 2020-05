Marvel, possibile reboot per Ghost Rider

Il mondo della Marvel, per quanto riguarda cinema e televisione, è in costante evoluzione. Il progetto di Jeph Loeb sul piccolo schermo era stato sospeso dalla compagnia proprio quando si stava ipotizzando la realizzazione di una serie TV incentrata sul personaggio di Ghost Rider, che avrebbe avuto Gabriel Luna come protagonista.

Un progetto che però sembrerebbe essere stato cancellato in vista di un piano differente di Kevin Feige. Stando ai rumors che circolano grazie a “The Direct”, Ghost Rider potrebbe trovare spazio presso i Marvel Studios. Non è però ancora chiaro se l’idea sia quella di porre il personaggio all’interno del nuovo ciclo cinematografico, o dedicargli una serie TV, con altri attori e altra produzione rispetto a quanto previsto qualche mese fa.

La grande differenza sarà data dall’inserimento nell’universo narrativo ampliato degli ultimi 10 anni. Non si intende dunque creare un prodotto come “Daredevil”, poi cancellato, ritenuto non parte integrante della narrazione portata avanti sul grande schermo e, in parte, in televisione.

La Marvel potrebbe inoltre decidere di mettere alla prova l’appeal del personaggio, posizionandolo all’interno di film incentrati su altri protagonisti, come “Blade” o “Moon Knight”. Secondo alcuni il film prescelto per il lancio potrebbe essere “Doctor Strange 2”, con Benedict Cumberbatch, diretto da Sam Raimi.

Doctor Strange 2, cosa sappiamo

L’ultima volta che il pubblico ha avuto modo di apprezzare un adattamento della storia di Ghost Rider è stato nel 2012, con protagonista Nicolas Cage. Si tratta dello Spirito della Vendetta, tra i personaggi più affascinanti del panorama Marvel.

Non sono molte le anticipazioni su “Doctor Strange 2 – In The Multiverse of Madness”, il che lascia pensare a possibili modifiche della sceneggiatura, tali da far incrociare Strange con Ghost Rider. Ad oggi sappiamo che uno dei villain da fronteggiare sarà Karl Mordo.

È possibile dirlo grazie alla scena post credits del primo film con Cumberbatch, che mostra Karl Mordo mentre viaggia per il mondo, privando i vari stregoni dei loro poteri. Spazio inoltre a un secondo nemico: Nightmare. Si tratta di un essere che invade i sogni, alla conquista di differenti dimensioni.