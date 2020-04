Marvel, la data di uscita di Blade con Mahershala Ali

Bisogna attendere ancora un po’ per vedere il debutto di Blade, cacciatore di vampiri (fino ad oggi) interpretato da Wesley Snipes, nel Marvel Cinematic Universe.

La data ipotetica? Il 7 ottobre 2022 ma, ad oggi, sono solamente supposizioni.

Mahershala Ali, il nuovo Blade

La scorsa estate Kevin Feige (presidente di Marvel Studios) ha annunciato il debutto di Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe. E l’uscita del film “Blade”. Un nome di prim’ordine, dunque, considerando che Ali ha all’attivo già due premi Oscar come Miglior attore non protagonista, per “Moonlight” e per “Green Book”.

Noto al grande pubblico (oltre che per i suoi film) anche per aver preso parte alla serie tv “House of Cards - Gli intrighi del potere”, Mahershala Ali è dunque pronto a trasformarsi in quel celebre cacciatore di vampiri che ha ispirato anche la saga con Wesley Snipes: “Blade” (1998), “Blade II” (2002) e “Blade: Trinity” (2004). A rivelare la potenziale uscita del nuovo “Blade” è stato Charles Murphy: in un Twitter, l’autorevole voce in tema di produzioni ha fatto sapere che la pellicola vedrà la luce il 7 ottobre 2022.

Del film, ad oggi si sa pochissimo: dopo l’annuncio di Feige non sono più state date notizie certe. Solamente qualche indiscrezione è trapelata, come quella che vorrebbe John Boyega (il Flinn di “Guerre Stellari”) nei panni del villain Deacon Frost. Nel film del 1998 questi aveva il volto di Stephen Dorff, ed era un vampiro playboy e rivoluzionario ossessionato dalla volontà di prendere il controllo della razza umana.

Perché il 7 ottobre 2022? Perché pare essere l’unica data disponibile per quell’anno (in quanto le altre sono già destinate a “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther 2” e “Captain Marvel 2”). Se così non fosse, la sua uscita slitterebbe al 2023: il 17 febbraio, il 5 maggio, il 28 luglio o il 3 novembre.

Chi è Blade

Vero nome Eric Brooks, Blade è un cacciatore di vampiri apparso per la prima volta nella serie di fumetti “The Tomb of Dracula” nel 1973. Poi diventato protagonista di una serie tutta sua, è stato oggetto di numerose trasposizioni cinematografiche: oltre alla trilogia con Wesley Snipes gli è stata dedicata anche una serie tv, andata in onda nel 2006.

Al cinema, Blade è un po’ diverso rispetto alla versione del fumetto. È un vampiro che dimostra trent’anni, ma che è nato in realtà in Gran Bretagna nel 1929. Quando la mamma (una prostituta) viene portata in ospedale per partorire, viene soccorsa da un medico che é in realtà un vampiro. E che, mordendola, trasmette i suoi poteri al bambino. Eric, metà uomo metà vampiro, crescendo esercita quella sua potenza: si allena, diventa un mago dei combattimenti corpo e corpo e dell’uso delle armi.

Ora, ecco che Blade è pronto a tornare. Interpretato ancora una volta da un grande attore.