Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 7 maggio

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

The Amazing Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Andrew Garfield nel primo dei suoi due film nei panni di Spider-Man. Al suo fianco Emma Stone. Peter Parke è un normale liceale, anche se vanta una grande intelligenza. La sua vita viene stravolta dal morso di un ragno con particolari abilità, studiato in laboratorio. Si ritrova così con dei poteri soprannaturali, che lo renderanno l’amato arrampicamuri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Parasite, ore 21:15 su Sky Cinema Due e alle 21:45 su Sky IoRestoACasa 2

Quattro Premi Oscar vinti da “Parasite”, capolavoro di Bong Joon-ho. Pellicola in esclusiva su Sky Cinema, che racconta della povera famiglia Kim, che sfrutta l’astuzia per introdursi nella casa di un ricco architetto.

Sunshine – Storia di una famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ralph Fiennes e Rachel Weisz sono protagonisti di un dramma storico, che segue le vicende di una famiglia ebrea. Una narrazione che va dalla fine dell’800 alla Rivoluzione ungherese del 1956.

Il viaggio di Fanny, ore 21:15 su Premium Emotion

Film basato su una storia vera, ambientato nel 1943. Si racconta il viaggio di una giovane ragazza ebrea, alla ricerca della salvezza.

Film horror da vedere stasera in TV

Dal tramonto all’alba, ore 21:15 su Sky Tarantino Mania

Un mix di horror e pulp, in un film cult di Quentin Tarantino. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e decidono di trascorrere la notte in un locale. Al tramonto però si rendono conto del proprio errore. Tutti gli avventori sono infatti dei mostri.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il viaggio di Norm, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un orso, in grado di parlare la lingua degli umani, raggiunge New York per riuscire a salvare l’Artico da un imprenditore. Viene però scambiato per un attore.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Orlando Bloom protagonista di un action ambientato a Shanghai. Un agente di sicurezza è incaricato di trasportare una preziosa reliquia cinese. La sua missione però incontrerà numerosi ostacoli.

Getaway – via di fuga, 21:15 su Premium Energy

Una corsa contro il tempo per Ethan Hawke, che interpreta un ex pilota. Questi deve liberare la moglie rapita, Selena Gomez, a bordo di un’auto guidata da una voce misteriosa.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cold Blood – Senza pace, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jean Reno è un sicario che ha deciso di vivere in totale solitudine, all’interno di una baita. La sua quiete viene però stravolta dall’arrivo di una donna, sopravvissuta a un incidente.

Film romantici da vedere stasera in TV

Attimo per attimo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Lily Tomlin e John Travolta protagonisti di un dramma sentimentale. Una donna, divorziata, inizia una relazione con un giovane senza un soldo. Tra loro però ci sono grandi differenze, dall’età all’estrazione sociale.

Film comici da vedere stasera in TV

Doctor Detroit, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Dan Aykroyd protagonista di una commedia cult degli anni ’80. Un tranquillo insegnante finisce per diventare un vero e proprio gangster, dopo il verificarsi di alcune circostanze.

Se son rose, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia incentrata sulla vita di un eterno Peter Pan. Un 50enne single viene incastrato dalla figlia, che lo costringe a riallacciare i rapporti con le sue ex, alla ricerca di quella giusta.

Gambit, ore 21:15 su Premium Cinema

Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo più ricco d’Inghilterra. Per metterlo in atto sfrutta un’esca, ovvero una regina del rodeo texana. Commedia con Colin Firth e Cameron Diaz.

Kamikazen – Ultima notte a Milano, ore 21:15 su Premium Comedy

Sei comici vengono invitati dal proprio agente a prendere parte a una serata in un night club. Il tutto pagando di tasca propria.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e la pietra filosofale, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Primo capitolo della celebre saga tratta dai romanzi di J. K. Rowling. Il piccolo Harry Potter scopre d’essere un mago e, abbandonata la casa dei perfidi zii, si ritrova a Hogwarts, scuola di magia e porta d’ingresso per un mondo a lui sconosciuto.

