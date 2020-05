Matilda, il remake: Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue

Matilde è di certo uno dei romanzi più famosi di Roald Dahl, che nel 1997 spinse Danny DeVito a investire per produrre, dirigere e interpretare “Matilda 6 mitica”. Un vero e proprio classico tra i film per famiglie, che ora potrebbe tornare in una nuova veste.

“Netflix” e “Working Title” stanno lavorando a un adattamento del romanzo di Dahl, datato 1988 ma ancora molto amato, basandosi però sulla versione teatrale, “Matilda The Musical”, che ha fatto il proprio debutto nel 2011 a Londra. A teatro si presenta per la prima volta la versione maschile della signorina Spezzindue, nota al pubblico italiano come la signorina Trinciabue. Si tratta della preside della scuola della piccola Matilda. Fortissima e terrificante, odia profondamente i bambini, nonostante il suo lavoro. Le sue punizioni rappresentano uno dei momenti più drammatici del libro.

Matilda, Ralph Fiennes è la nuova Trinciabue

Un progetto che tiene in grande considerazione il gruppo di lavoro del musical. Sarà infatti coinvolto Matthew Warchus, regista dell’adattamento teatrale. Dennis Kelly invece, vincitore di un Tony Award per aver adattato il romanzo, si occuperà della sceneggiatura.

Non è ancora stata fissata una data per l’inizio delle riprese ma, stando a quanto riportato dal “Daily Mail”, vi sarebbe già un nome per il ruolo della Trinciabue. Nel remake il suo volto sarà probabilmente quello di Ralph Fiennes.

L’amato attore e regista britannico vanta una lunga carriera, nel corso della quale ha già dato prova di poter interpretare ruoli intensi e spaventosi. Impossibile non pensare a un preside dallo sguardo gelido e agghiacciante come quello di Lord Voldemort, che Fiennes ha interpretato nella saga di “Harry Potter”. In quel caso chiese di non modificare il suo sguardo col CGI, così da restituire al meglio la follia del personaggio. C’è da credere che riuscirà a fare lo stesso con i piccoli compagni di classe di Matilda.