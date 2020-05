Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 4 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 4 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Appena un minuto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Max Giusti in una commedia con Francesco Mandelli e Loretta Goggi. Un uomo, in piena crisi, si ritrova tra le mani uno smartphone che gli consente di tornare indietro di 60 secondi, cambiando la sua vita.

One for the Money, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Katherine Heigl è la protagonista di una divertente commedia. Una 30enne diventa una cacciatrice di taglie, specializzata nel recupero crediti. Il primo caso che si ritrova tra le mani però riguarda il suo ex fidanzato.

Una vita da gatto, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken protagonisti di una commedia con un tocco di magico. Lo spirito di un uomo d’affari particolarmente cinico si ritrova nel corpo di un gatto, pronto a riconquistare l’affetto dei propri casi.

Una festa esagerata, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia con Vincenzo Salemme. Non si bada a spese in casa Parascandalo per il 18esimo compleanno della figlia. Qualcosa però rischia di rovinare tutto.

L’incredibile Burt Wonderstone, ore 21:15 su Premium Comedy

Steve Carell, Jim Carrey e Steve Buscemi sono i protagonisti di un film che getta uno sguardo sul mondo cinico e irriverente dello spettacolo e della magia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il talento di Mr. Ripley, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow in un thriller tratto dal romanzo di Patricia Highsmith. Un uomo, incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, viene coinvolto in un tragico intrigo.

Delitto a Saint Malo, ore 21:15 su Premium Emotion

Un corpo mostra i segni di una tortura inflitta dai pirati del XVII secolo. Affiora sulla spiaggia di Saint-Malo, dove il capitano Garrec è incaricato dell’indagine.

Film western da vedere stasera in TV

The Hateful Eight, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un western decisamente pulp, essendo diretto da Quentin Tarantino. Il tutto si svolge all’interno di un rifugio di montagna, nel quale si ritrovano svariati personaggi. La tensione è alta e lo scontro a fuoco inevitabile.

Film sportivi da vedere stasera in TV

La partita perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film tratto da una storia vera, che racconta l’impresa di un gruppo di piccoli campioni. È il 1957 quando una squadra di baseball composta da bambini messicani si ritrova a fronteggiare un lungo viaggio per poter disputare un match molto importante.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Safe House – Nessuno è al sicuro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Uno spy-action con protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynolds. Un ex agente della CIA, in possesso di un microchip ricco di informazioni compromettenti, viene braccato da un gruppo di mercenari.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Jennifer Garner è la protagonista di un revenge movie. Interpreta una madre ferita dopo l’assoluzione della gang che ha sterminato la sua famiglia. Decide di farsi giustizia da sola.

Film horror da vedere stasera in TV

La settima musa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un horror esoterico, diretto da Jaume Balaguerò. Un professore di letteratura, in lutto per la morte della fidanzata, non riesce a chiudere occhio, tormentato da alcuni atroci incubi. Si addentra così in un mondo profondamente macabro.

Hidden – Senza via di scampo, ore 21:14 su Premium Energy

Una famiglia decide di nascondersi in un rifugio antiatomico per sfuggire a un’epidemia. Qualcuno, o qualcosa, gli sta dando la caccia.

Film romantici da vedere stasera in TV

Due fidanzati per Juliette, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Alexandra Lamy. Una quarantenne molto insicura, contesa da due uomini, è costretta a fare una scelta per la prima volta in vita sua.

Film biopic da vedere stasera in TV

First Man – Il primo uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong bel biopic diretto da Damien Chazelle, premiato con un Oscar e un Golden Globe. La pellicola è ambientata nell’America degli anni ’60, raccontando la storia della missione spaziale che portò l’uomo sulla Luna.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ready Player One, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film diretto da Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Ernest Cline. In un futuro distopico, gli uomini hanno ormai dimenticato la vita reale. Quasi tutto si svolge in una dimensione virtuale, sfruttando un programma noto come Oasis. Il suo creatore, ormai deceduto, ha nascosto delle chiavi all’interno del gioco, che conducono a un tesoro: il possesso dell’azienda. Il giovane protagonista si ritroverà a sfidare una società senza scrupoli, pur di salvare Oasis.

