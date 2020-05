Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 4 maggio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent (replica), ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 su Sky Uno la replica della quinta stagione di Italia’s Got Talent. In questa puntata possiamo rivedere le audizioni: Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich alle prese con la ricerca del talento.

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 5: “L'ultimo scatto”. La polizia si rende conto che un altro killer si aggira a piede libero a Los Angeles. L'uomo tortura le sue vittime, giocando con loro e fotografandole.

Paul McCartney – L’invenzione di Yesterday - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Quinto episodio della stagione 2 di Urban Myths. L'incredibile storia di una delle più grandi canzoni del XX secolo, “Yesterday”, nata in sogno inizialmente come “Scrambled Eggs”.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Stagione 1, episodio 2: “Bark Scorpion”. Adam e Rob “Caveman” sono in Sudafrica per affrontare gli effetti causati dalla puntura di due pericolosi scorpioni e del velenoso pesce leone.

SOS Chirurgia, ore 21:00 Lei

Su Lei va in onda “SOS Chirurgia”. Stagione 2, episodio 1: “Denise” – A 19 anni Denise vorrebbe mostrare senza vergogna il suo profilo. Ed è per questo che intende sottoporsi a un intervento di rinoplastica.

Dual Survival, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel vanno in onda le avventurose sfide di “Dual Survival”, stagione 6 episodio 14: “A caccia di leoni”. Abbandonati lungo la Wild Cost sudafricana, EJ e Jeff sono circondati dai leoni. Senza cibo, acqua e ripari, i due dovranno percorrere alcuni dei territori più ostili della Terra.

14 – 18 La grande guerra, ore 20:55 National Geographic

La Belle Époque finisce a Sarajevo - La Prima Guerra Mondiale raccontata alla luce di nuove interpretazioni storiografiche, con 20 episodi presentati da Paolo Mieli e narrati da Carlo Lucarelli.

Com’è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano. In questo episodio (stagione 20, episodio 9) le cesoie, le ruote dei vagoni, alcuni dolci particolari e gli archetti del violino.

Spie di guerra - 1ª TV, ore 21:00 History

Le spie del D-Day - Un'analisi sul ruolo dello spionaggio dietro i principali eventi storici, tra messaggi in codice, inchiostri invisibili, microfilm e sorprendenti stratagemmi.

Paradisi terrestri e animali mortali, ore 21:10 Nat Geo wild

“Nascosti nell'ombra” - Le spiagge rappresentano un luogo di divertimento e serenità per i turisti, ma questi paradisi terrestri possono trasformarsi in posti pericolosi pieni di animali mortali.

Serie TV in onda stasera

Westworld (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 3, episodio 8. In prima visione su Sky Atlantic, in versione originale sottotitolata, l’atteso finale di stagione dell’acclamata serie HBO “Westworld”. Anticipazioni e riassunti degli episodi precedenti sulla pagina dedicata di Sky.

Homeland (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Prima visione TV in versione originale sottotitolata di “Homeland”, stagione 8 – episodio 9: “In Full Flight”. Dopo 5 Golden Globe e 8 Emmy Award arriva alla conclusione la serie che ha rivoluzionato il genere spy-thriller con l'epilogo delle vicende dell'agente Carrie Mathison, interpretata da Claire Danes.

Station 19 (v.o.) - 1ª TV, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life continua la terza stagione di “Station 19” in prima visione, versione originale sottotitolata. Episodio 11 – “Nessun giorno di riposo”: alcuni componenti della Station 19 progettano di godersi un giorno di vacanza: ma non per tutti le cose vanno come previsto.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Prima visione Fox Crime, stagione 10 – episodio 19: “Legami difficili”. Sam assiste un agente del Dipartimento di Giustizia per un problema sul confine, mentre Kensi collabora col settore indagini criminali per recuperare informazioni sensibili.

Prodigal Son (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, in prima visione, la versione sottotitolata di “Prodigal Son”. Stagione 1, episodio 16: una rapina compiuta da una banda di motociclisti si trasforma in un omicidio, perciò la Squadra è chiamata per indagare.

Shameless (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la decima stagione di “Shameless”, episodio 8 in prima visione (versione originale sottotitolata). Lip e Tami devono decidere chi farà da tutore legale al figlio Fred. Debbie deve decidere se diventare o meno una prostituta.

Containment, ore 21:15 Premium Action

“Containment” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 7: “Inferno”. L'edificio dove si nascondono Xander, Teresa e Jana viene preso d'assalto da alcuni tossici in cerca di stupefacenti. Questi prendono in ostaggio la madre di Teresa.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 DeA kids

Stagione 2, episodio 16: “La grande occasione”. La casa discografica di Santollo finalmente propone un contratto ai DAK. Intanto l'Allegro cambia la canzone per la sfida con l'Evolucion.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. torna la quinta stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 1 “Amici in soccorso”. AJ, insieme ad alcuni animali che incontra nella giungla, va a soccorrere Blaze che è caduto in una fossa piena di fango.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 3 – episodio 22 “Colpo di fulmine”. Phoebe incontra per caso un ragazzo con cui ha molte cose in comune. Quando il ragazzo si dilegua, sfrutta un programma della Lega dei Supereroi per rintracciarlo.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network ritornano il graffiante umorismo e le rocambolesche avventure dei Teen Titans, pronti a salvare il mondo, ma anche a partecipare a bizzarri tornei e pagliacciate.

Power Players, ore 20:45 Boomerang

Su Boomerang troviamo le avventure dei “Power Players”. Stagione 1, episodio 34 - “Tentacoli rampicanti”: Luka va a trovare Axel a casa sua.

