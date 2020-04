Marvel, fratelli Russo: tornare al cinema con i cinecomics

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha posto un deciso freno al mondo del cinema. Le sale sono chiuse e i calendari delle date d’uscita modificati costantemente. Basti pensare a titoli come “No Time To Die”, ultimo James Bond con protagonista Daniel Craig, e “Spider-Man 3”. Il pubblico sarà costretto ad attendere ma, lentamente, farà ritorno al cinema.

Sarà necessario prendere delle precauzioni e studiare il metodo ideale per mettere in sicurezza le sale cinematografiche, che richiamano un ovvio assembramento di persone. Con quali titoli però si tornerà? I fratelli Russo, tanto cari agli appassionati della Marvel, non hanno dubbi. Vorrebbero che fossero proprio gli amati cinecomics a consentire un graduale ritorno al cinema.

Marvel, ritorno al cinema

L’intricata ragnatela di storie narrate dalla Marvel nell’ultimo decennio, dal primo “Iron Man” ad “Avengers: Endgame”, ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Giovanissimi e non solo si sono cimentati al cinema per seguire la trasposizione delle avventure degli amati comics e, in molti casi, per scoprire per la prima volta l’universo Marvel.

Storie così care da riuscire a spingere il pubblico in sala, nonostante i primi timori. Anthony e Joe Russo ne sono convinti e, nel corso del podcast ReelBlend, hanno avuto modo di spiegare approfonditamente il loro punto di vista: “Il momento forse più toccante delle nostre carriere è avvenuto qualche settimana fa. Qui è iniziato il blocco ed “Endgame” era in cima ai trend sui social media. Tutti stavano pubblicando filmati delle proiezioni di apertura nei loro cinema (un anno fa). L’esperienza del cinema è comunità. Il pubblico si unisce, a livello globale”.

I due hanno spiegato di sentirsi emozionalmente toccati dal fatto d’aver preso parte a un progetto che ha scatenato emozioni incredibili: “Sarebbe straordinario usare “Avengers: Endgame” per riportare le persone al cinema. Qualsiasi opportunità pur di tornare indietro e consentire alle persone di condividere nuovamente quelle storie”.