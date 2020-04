Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 5 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 5 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rendel – Il Vigilante, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione finlandese sul tema della vendetta. Ramo subisce una profonda trasformazione, da marito e padre perfetto a vendicatore assetato di sangue. Indossa una maschera e si scaglia contro un gruppo di criminali, responsabili della morte della sua famiglia.

Un uomo tranquillo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson protagonista di un action sul tema della vendetta. Un pacifico autista di spazzaneve diventa di colpo un giustiziere senza pietà. Intende punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il mistero di Donald C., ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth e Rachel Weisz protagonisti di un biopic dedicato all’incredibile impresa messa in atto da Donald Crowhurst. Nel 1968 decise di fare il giro del mondo in barca a vela, senza alcuno scalo e in totale solitudine.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I pinguini di Madagascar, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Esilarante spin-off della saga di “Madagascar”. Al centro della scena vi sono gli amati pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato. Il gruppo si allea con una squadra segreta per combattere contro il malvagio Octavius Tentacoli.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Missione 3-D – Game Over, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga con Antonio Banderas e Carla Gugino. Stavolta ci si sposta nel cyberspazio. La famiglia Cortez deve fermare il pericoloso villain “Giocattolaio”, interpretato da Sylvester Stallone.

300, ore 21:15 su Premium Cinema

Film tratto dall’omonima graphic novel, con protagonista Gerard Butler. Leonida, re di Sparta, forma un’alleanza con altre città greche, al fine di fermare l’avanzata dei Persiani.

Sherlock Holmes, ore 21:15 su Premium Energy

Rivisitazione moderna di Sherlock Holmes, con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law. Sherlock e Watson vivono avventure incredibili a Londra, sulle tracce di un misterioso assassino.

Nancy Drew: The mistery in the Hollywood Hills, ore 21:15 su Premium Emotion

Nancy Drew è una nota teen-detective. Si reca a Los Angeles con suo padre per un viaggio d’affari. Si ritroverà però coinvolta in un caso d’omicidio.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Bolgen. The Wave, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Primo disaster movie scandinavo con effetti speciali stupefacenti. Una frana nel fiordo Geiranger provoca un gigantesco tsunami. Un geologo cercherà di salvare vite umane in una corsa contro il tempo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lontano dal passato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Dramma sentimentale con protagonisti Sissy Spacek, Sam Shepard ed Eric Roberts. Film ambientato in Texas, durante la Seconda Guerra Mondiale. Una centralinista divorziata, con due figli da allevare, stringe un legame con un marinaio in congedo.

Film religiosi da vedere stasera in TV

I dieci comandamenti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kolossal premiato con l’Oscar per gli effetti speciali. Si narra la vita di Mosé, destinato a condurre il popolo ebraico verso la Terra Promessa.

Film comici da vedere stasera in TV

Dudley Do-Right, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film con protagonista Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker e Alfred Molina, nella versione cinematografica di un noto fumetto degli anni ’60. Caduto nel tranello del nemico, il poliziotto Dudley non riuscirà a darsi per vinto.

Come ammazzare il campo e vivere felici, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia goliardica e ricca d’azione. Tre amici sono uniti dalla comune avversione per i rispettivi capi. Decidono così di tentare di uccidere l’uno il boss dell’altro.

Film tratti da una storia vera da vedere stasera in TV

Green Book, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Tre Premi Oscar per un road movie con protagonisti Mahershala Ali e Viggo Mortensen. Pellicola ambientata nel 1962, basata su una storia vera. Un buttafuori italo-americano viene incaricato di fare d’autista a un celebre pianista afroamericano nell’America razzista.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black Sea, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Caccia al tesoro negli abissi con protagonista Jude Law. Un ex ufficiale deve recuperare un carico d’oro sul fondo del Mar Nero. Questo giace lì dal 1941 e la sete d’oro scatenerà l’inferno a bordo di un sottomarino.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Departed, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Film capolavoro di Martin Scorsese, premiato con ben 4 Oscar. Ricco cast, da Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson. Un giovane poliziotto di Boston si ritrova sotto copertura. Un’operazione per riuscire a incastrare un boss. Questi ha però una spia all’interno del dipartimento.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV