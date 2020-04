Programmi TV da non perdere stasera, domenica 5 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 5 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

(S)cambio casa, ore 21:15 Sky Uno

Quinto episodio, che vede la famiglia Flint, che vive in una casa con 7 camere da letto, trasferirsi nel piccolo appartamento degli Elayadi, con sole due camere da letto.

Martha Moxley: diario di un delitto, ore 21:05 Crime Investigation

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Dal Paradiso all’Inferno”. Nel 1975 un tranquillo quartiere in Connecticut si trasforma nel teatro di un crimine. Il corpo della 15enne Marha Moxley viene ritrovato senza vita nel vialetto di casa.

Queen: Rock the World, ore 21:15 Sky Arte

Il presentatore musicale di BBC music, Bob Harris, segue i Queen. Si va dalla registrazione dei brani fino al tour, nel periodo che ha visto la nascita del sesto album: “News of thr World”.

Knight Fight, ore 21:10 Blaze

Settimo episodio della prima stagione, dal titolo “La guerra dei Cent’Anni”. Le squadre devono indossare l’armatura della Guerra dei Cent’Anni. Si dovranno cimentare con le armi del XIV secolo.

Comedy Road Trip – 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Ottavo episodio della prima stagione. Dario Cassini, Gianluca Impastato e Maria Mazza, tra sagre, dialetti e prove da dover superare, portano gli spettatori in giro per l’Italia, a bordo del bus di Comedy Road Trip.

Cambio moglie Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

Settimo episodio della prima stagione, dal titolo “Alexanders e Bhanas”. Una madre è solita programmare qualsiasi cosa. Scambia la propria famiglia con quella di una madre un po’ più istintiva.

Scherzi della natura – 1^ TV, ore 21:00 Discovery Channel

Episodio 23 della prima stagione, dal titolo “Zebra senza strisce”. Gli esperti rispondono a svariate domande sul mondo degli animali. Perché le capre rischiano la propria vita per scalare un muro quasi verticale? Perché alcune zebre non hanno strisce?

Incontri alieni, ore 21:05 Discovery science

Primo episodio della terza stagione, dal titolo “L’aura”. Dopo 10 anni dall’esplosione della navicella madre, i militari vogliono trasformare gli ibridi umani/alieni in super soldati. Un esperimento che solleva il velo su un progetto misterioso.

Il regime della follia, ore 21:00 History

Il racconto di un amore passionale, al punto da diventare malato, tra un’Italia profondamente ferita, rappresentata da Ida Dalser, e il Duce, il suo Uomo, colui che la segnerà irrimediabilmente.

La mia casa è uno zoo, ore 21:10 Nat Geo wild

Alcune persone adorano gli animali al punto tale da trasformare la propria casa in uno zoo. Alcuni individui, protagonisti della serie, sono pronti ad andare oltre ogni cosa per gli animali che amano.

Serie TV in onda stasera

Yellowstone, ore 21:15 Sky Atlantic

Sesto episodio della prima stagione della serie western con protagonista Kevin Costner. John rivela un segreto di famiglia a Monica, mentre Jamie riesce a dare un’accelerata alla propria campagna elettorale. Intanto però una nuova alleanza minaccia Yellowstone.

Rosewood, ore 21:10 Fox

Undicesimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Mummie e collassi”. Un cadavere viene rinvenuto su uno yacht. Si tratta di un celebre discografico. Il corpo è mummificato. Intanto Rosewood deve fronteggiare delle novità che riguardano Tawnya.

The Good Doctor, ore 21:00 Fox life

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “Un giorno saremo felici”. Medical che vede protagonista un giovane chirurgo incredibilmente dotato. È affetto da una forma di autismo, il che gli procura non pochi problemi nel relazionarsi con il resto del mondo.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Terzo episodio della sedicesima stagione, dal titolo “Boom”. L’indagine portata avanti dalla squadra riguarda un’esplosione avvenuta fuori dalla casa di un sottufficiale della Marina e una celebrità dei reality show.

Lethal Weapon, ore 21:14 Premium Crime

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “El gringo loco”. Murtaugh raggiunge Riggs in Messico. Riesce per poco a impedirgli di uccidere Tito Flores. I due riescono a portarlo negli Stati Uniti, per poi trovarlo senza vita nel bagagliaio.

Young Sheldon 1^ TV, ore 21:11 Premium Stories

Nono episodio della terza stagione, dal titolo “Un invito a una festa, uva per il football e una gallina”. Brenda porta a Mary una lettera. Si tratta di un invito per la festa di compleanno di Billy. L’invinto però è soltanto per Missy.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Primo episodio della 13esima stagione, dal titolo “Affetti perduti”. Constatata la morte di Castiel, Dean corre da Sam. Intravede il nephlim Jack, già adolescente, così spara senza pensarci su due volte. Il giovane reagisce utilizzando i suoi poteri.

Missione Sole: la sonda Parker – 1^ TV, ore 20:55 National Geographic

La NASA lancia la prima missione diretta verso una stella. Il viaggio punta a esplorare il Sole. L’arrivo della sonda segnerà un momento fondamentale nella storia dell’umanità.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 21:00 DeA kids

Episodio dodici della terza stagione, dal titolo “Dopo show: pronto intervento reality”. Gli eliminati provano a convincere gli spettatori a fare delle donazioni, attraverso differenti interviste, così da poter aggiustare l’aereo.

Blue’s Clues & Your, ore 21:10 Nick jr

Quarto episodio della prima stagione, dal titolo “Grandi notizie da Blue”. Blue ha una grande notizia da dare a Josh. Questi ha bisogno del tuo aiuto per trovare le impronte di Blue e scoprirlo.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Settimo episodio della quarta stagione, dal titolo “Un secondo matrimonio”. Phoebe, Max, Billy e Chloe decidono di regalare una nuova e indimenticabile cerimonia a Barb e Hank, così da festeggiare al meglio il loro 20esimo anniversario.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio 22 della sesta stagione, dal titolo “La pozione”. Hector è stanco d’essere un gigante. I nostri eroi riescono finalmente a rimpicciolirlo, sfruttando una pozione della signora Jotunheim. Le cose però non vanno come previsto.

Looney Tunes: Due conigli nel mirino, ore 21:00 Boomerang

Speedy dona a Lola un fiore straordinario, grazie al quale lei creerà un’essenza inebriante. Una bottiglia di profumo che diventa l’oggetto dei desideri di molti.

Vampirina, ore 21:15 Disney Junior

Episodio dal titolo “Le Marmocchie Marmotte”. Vampirina tenta di guadagnare il suo primo distintivo delle Marmocchie Marmotte.

