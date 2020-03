Divina Commedia, 5 film ispirati al poema di Dante Alighieri

Il 25 marzo si celebra il “Dante-dì”, giornata istituita dal Miur e dedicata alla figura di Dante Alighieri.

Ma quali sono i film da vedere, ispirati proprio alla Divina Commedia? Ecco i cinque migliori.

Totò all’inferno (1955)

REGIA: Camillo Mastrocinque

ATTORI: Totò, Maria Frau

Antonio Marchi è un disoccupato depresso, che più volte tenta il suicidio fino a quando annega accidentalmente in un fiume. Al suo “risveglio” si ritrova all’inferno, dove viene scambiato per la reincarnazione di Marc’Antonio e viene spinto tra le braccia di Cleopatra. Tuttavia, il Diavolo è geloso di quel rapporto e Totò, per scappare dalla sua ira, torna sulla Terra. Trovandosi alle prese con personaggi decisamente improbabili.

Inferno (2016)

REGIA: Ron Howard

ATTORI: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster

Basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown, “Inferno” racconta le vicende del professore di simbologia Robert Langdon che, risvegliatosi in un ospedale di Firenze in preda ad un’amnesia, è affidato alle cure della dottoressa Sierra Brooks. Quando una donna in uniforme arriva in ospedale per ucciderlo, Sierra porta Langdon al sicuro: lui ha però apocalittiche visioni sul futuro incentrate sull’Inferno di Dante e - attraverso approfondite ricerche - arriva a scoprire la mappa dell’inferno dantesco disegnata dal Botticelli.

Il conte Ugolino (1949)

REGIA: Riccardo Freda

ATTORI: Carlo Ninchi, Peter Trent

Personaggio realmente esistito, il conte Ugolino della Gherardesca è protagonista di un canto della Divina Commedia: Dante lo scorge infatti nell’Antenora, insieme al poeta Virgilio, in quanto macchiatosi di tradimento per non aver eseguito gli ordini di Papa Bonifacio VIII.

Il film racconta del complotto che il cardinal Ruggieri organizza ai suoi danni, in quanto lo ritiene responsabile della disfatta della Meloria contro la Repubblica di Genova. Così, Ugolino e i suoi figli maschi vengono murati vivi, nonostante la figlia riesca a smascherare il diabolico piano.

Al di là dei sogni (1998)

REGIA: Vincent Ward

ATTORI: Robin Williams, Annabella Sciorra

Chris e Annie si amano di un amore enorme, ma la loro vita viene sconvolta dalla morte dei due figli, vittime di un incidente mentre sono in macchina con la baby sitter. Annie finisce in manicomio, e solo a fatica i due riescono a trovare un equilibrio. Fino a quando anche Chris muore. In Paradiso, l’uomo viene a sapere che anche la moglie è morta. Ma che si trova all’inferno, a seguito del suo suicidio. Riuscirà il loro amore a vincere quella distanza nell’aldilà?

Seven (1995)

REGIA: David Fincher

ATTORI: Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow

William Somerset è un saggio e anziano poliziotto, impegnato nell’affiancamento a David Mills (il suo sostituto). I due si trovano a dover indagare, col loro differente approccio e coi caratteri così lontani, sugli efferati omicidi di un serial killer che - le sue vittime - le sceglie per via dei peccati capitali commessi. Ma neppure quando l’assassino sarà catturato, la sua violenza si placherà. E Mills dovrà temere per la sua famiglia.