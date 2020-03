Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 23 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 23 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film comici da vedere stasera in TV

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e 21:45 su Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della saga di Cetto, interpretato da Antonio Albanese. Dopo essere stato per anni rifugiato in Germania, dove si è rifatto una vita, dimenticando in parte l’Italia, Cetto è pronto a tornare. Lo fa per stare al fianco di sua zia morente, la quale gli rivela un segreto: Cetto ha origini nobili.

Sai che c’è di nuovo?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Rupert Everett e Madonna sono i protagonisti di una commedia romantica, che vede entrare in contatto un giardiniere gay e una maestra di yoga. Lui è gay ma i due finiscono per far sesso in una notte di euforia. Sono amici per la pelle e ora si ritrovano a gestire questa situazione, ma soprattutto la gravidanza di lei.

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film tratto dal romanzo di Nick Hornby. Una commedia che ha come protagonisti Rose Byrne ed Ethan Hawke. Un cantante rock americano, ormai lontano dalle scene da un bel po’, si ritrova a entrare nella vita di uno dei suoi fan più accaniti e di sua moglie.

Moglie e marito, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia incentrata sui ruoli di genere, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. I due formano una coppia sposata ormai ai ferri corti. Un esperimento però consente loro di vivere l’uno nel corpo dell’altra.

Memorie di un pesce rosso, ore 21:15 su Premium Emotion

Un giornalista soffre di amnesia e si ritroverà in un’avventura insieme allo zio malato di Alzheimer. Si cimenteranno in un viaggio al fine di vendere una rarissima card di baseball.

Stasera a casa di Alice, ore 21:15 su Premium Comedy

Verdone e Castellitto interpretano due cognati. Sono gestori, in coppia, di un’agenzia di viaggi, che si occupa esclusivamente di “tour religiosi”. La loro quotidianità e soprattutto amicizia verrà sconvolta dall’arrivo di una donna, Alice, della quale entrambi si invaghiscono.

Film tratti da storie vere da vedere stasera in TV

Apollo 13, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola diretta da Ron Howard, premiata con 2 Oscar. È il 1970 e al centro della storia narrata vi è la sfortunata missione spaziale che vide la navicella Apollo 13 viaggiare verso la luna. Il percorso venne però interrotto da un’esplosione.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

The Amazing Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Andrew Garfield nei panni di Spider-Man per una nuova saga al cinema. Vengono narrate nuovamente le origini dell’amato personaggio, che dovrà riuscire a gestire la propria vita da eroe e quella da normale ragazzo allo stesso tempo. Nel sottosuolo intanto uno scienziato sta subendo un’incredibile mutazione.

Film fantasy da vedere stasera in TV

I fratelli Grimm e l’incantevole strega, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Cast stellare, con Monica Bellucci, Matt Damon e Heath Ledger, diretti da Terry Gilliam. I fratelli Grimm decidono di fingersi cacciatori di mostri, al fine di truffare i creduloni sparsi nei vari paesi dell’entroterra. Un giorno però incontrano una vera strega.

Dark Hall, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film dark fantasy con protagonista Uma Thurman e Anna Sophia Robb. Una ragazza particolarmente ribelle viene spedita presso una scuola femminile molto esclusiva. Scoprirà però che l’edificio nel quale si ritrova presenta un’aura a dir poco oscura.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film che mostra i protagonisti alle prese con il tornado più violento che gli Stati Uniti ricordino. Questo diventa però una ghiotta opportunità per un gruppo di rapinatori. Tenteranno il colpo del secolo in una città in preda al panico.

Film thriller da vedere stasera in TV

Edison City, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Justin Timberlake, Kevin Spacey e Morgan Freeman in un thriller sul mondo della corruzione all’interno della polizia. Un reporter decide di svelare il marcio che si annida tra le divise che dovrebbero proteggere i cittadini. La sua indagine però verrà prontamente ostacolata.

Film drammatici da vedere stasera in TV

O.G. – Original Gangster, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jeffrey Wright è il protagonista di un drama targato HBO, girato all’interno di una vera prigione. Il protagonista è Louis, pronta a tornare in libertà dopo una prigionia durata ben 24 anni. L’arrivo di un giovane detenuto però rischia di compromettere il suo rilascio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Nuova versione della leggenda di Ercole, tra gli eroi più celebri della mitologia greco-romana. Ancora ignaro del proprio destino, tutto ciò che Ercole ambisce è l’amore di Hebe.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Blade Runner, ore 21:15 su Premium Energy

Il capolavoro di Ridley Scott, tratto da un romanzo di Philip K. Dick, mostra un agente nella Los Angeles del 2019, Rick Deckard, dare la caccia a dei replicanti. Questi sono androidi in tutto e per tutto identici agli esseri umani, eccezion fatta per alcuni elementi. Un gruppo è scappato, alla ricerca del senso ultimo della loro breve vita da schiavi.

