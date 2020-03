Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 17 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 17 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Peppermint - L’angelo della vendetta”, con un grande personaggio femminile, interpretato da Jennifer Garner. Diretto da Pierre Morel, il film racconta la storia di Riley North, una giovane madre che, dopo aver assistito all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di spacciatori, cambia radicalmente vita. La troviamo dopo cinque anni nei panni di un’assassina assetata di giustizia e di vendetta. Un action movie che mostra un altro lato delle donne, capaci di tutto se ferite.

Jane Eyre, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Un film di Franco Zeffirelli, con Geraldine Chaplin, William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Maria Schneider, Joan Plowright. Trasposizione cinematografica del romanzo di Charlotte Brönte. Inghilterra, fine Ottocento: Jane Eyre, figlia illegittima vive affidata a una famiglia che non la sopporta. La terribile zia la affida a una scuola durissima, da cui uscirà con la qualifica di insegnante. Assunta presso la famiglia di un nobile come istitutrice, si fa apprezzare e amare dal padrone. Un bel film firmato Zeffirelli, in linea col romanzo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il talento di Mr. Ripley, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 1999 per la regia di Anthony Minghella, con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman e Jack Devenport. Tom accetta l’incarico del padre Dickie e lo va a cercare dove sembra essersi rifugiato, in Italia. Giunto sul posto, incontra il ragazzo e la fidanzata Margie, e si dedica alla dolce vita. Presto, però, Dickie gli darà il ben servito. Ma Tom lo uccide e ne assume l’identità.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Film americano del 2002 per la regia di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst e James Franco. Rimasto orfano in tenera età, timido e un po’ scombinato, Peter Parker cresce nel Queens insieme a zia Mary e zio Ben, che gli vogliono un mondo di bene e a cui è molto legato. Un giorno, mentre assiste con la classe a una dimostrazione scientifica sugli aracnidi, viene morso da un ragno geneticamente modificato che gli conferisce dei poteri favolosi. Ecco le origini di Spider-Man, uno dei supereroi più amati di sempre.

Spider-Man: Far from Home, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Jon Watts, con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Jake Gyllenhaal. Secondo capitolo della saga interamente dedicata a uno dei supereroi più amati dal grande pubblico: Tom Holland torna nei panni di Spider Man e si trova a dover fare i conti con gli eventi di Avengers Endgame. L’umanità ha trionfato, pagando però un prezzo molto alto. Dei fedeli compagni sono caduti e Peter Parker dovrà abituarsi in particolare all’assenza di uno di questi, il suo mentore. Un po’ commedia e un po’ azione, l’uomo ragno di quartiere è protagonista di uno scanzonato, frizzante e romantico cinecomic.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il segreto di Noemie, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film di Frédéric D'Amours, con Camille Felton, Rita Lafontaine, Raymond Bouchard. La storia di una bambina che trascorre gran parte delle sue giornate a seguire indizi misteriosi per trovare un tesoro segreto nell’abitazione di una vicina di casa. Misteri e avventure in una commedia tratta da un romanzo di Marc Robitaille.

Io, me & Irene, ore 21:00 su Comedy Central

Film del 2000 per la regia di Peter Farrelly, con Jim Carrey, Renée Zellweger e Chris Cooper. Charlie è un agente di polizia con 17 anni di servizio alle spalle. È una persona fin troppo educata, ma quando finisce le medicine per la schizofrenia si trasforma nel pazzo Hank. I due non hanno nulla in comune, eccetto Irene – bella fuggiasca.

L’altra sporca ultima meta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Peter Segal. Un film con Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, Nelly, Michael Irvin, Walter Williamson. Un ex giocatore di football, dopo esser stato arrestato per guida in stato di ubriachezza, si ritrova alla guida di una squadra di detenuti che dovrà sfidare il team delle guardie carcerarie. Burt Reynolds e Adam Sandler nel remake in salsa comica di un classico del genere carcerario.

Forever young, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi e Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di ragazzetti prestanti. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di scendere a patti con l’incalzante età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza.

Outing – Fidanzati per sbaglio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2013 per la regia di Matteo Vicino, con Nicolas Vaporidis, Andrea Bosca, Massimo Ghini e Claudia Potenza. Il playboy di periferia Federico e l'esperto di design Riccardo sono due amici pugliesi legati da un rapporto di stima fraterna. Costretto a Milano per un lavoro lontano dai suoi sogni, Riccardo scopre di poter realizzare il desiderio di aprire un atelier di moda grazie a un finanziamento della Regione Puglia e convince Federico a divenire suo compagno di merende. Quando scoprono che il provvedimento è indirizzato solo alle coppie omosessuali, Riccardo e Federico decidono di fingersi gay. E che problemi ci saranno mai?

Belli di papà, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Guido Chiesa, con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita, Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa. Una divertente commedia italiana.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Homeland Security, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un film di George Gallo, con Antonio Banderas, Meg Ryan e Colin Hanks. L'agente dell'FBI Henry Durand indaga su un abile ladro di opere d'arte. Tuttavia sua madre, ringiovanita da una drastica dieta, ha iniziato a flirtare proprio con il sospettato. Un’ironica action comedy, per una piacevole serata.

Film horror da vedere stasera in TV

The Amityville Murders, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror americano del 2018 per la regia di Daniel Farrands, con John Robinson, Chelsea Ricketts, Paul Ben-Victor e Diane Franklin. La sera del 13 novembre, Ronald DeFeo Jr. prende un fucile e uccide i componenti della sua famiglia mentre dormono. Al processo, dichiarerà che a dirgli di farlo sono state delle voci udite in casa.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Colette, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano per la regia di Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson e Denise Gough. Colette è l’autrice dietro gli scandalosi romanzi della serie di Claudine, libri che hanno conquistato la società francese nella prima metà del XX secolo. La sua esistenza è influenzata da quella del marito, critico che le fa da mentore e, alla fine, si impossesserà dei suoi lavori. Un film meraviglioso, da non perdere.

Film biografici da vedere stasera in TV

Nureyev – The white crow, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Ralph Fiennes, con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes e Aleksey Morozov. Film che racconta l’inizio della carriera del ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev. Dopo un’infanzia sofferta nella gelida Ufa, Rudolf diventa ballerino a Leningrado. A soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, una trasferta che gli cambierà la vita. Infatti, nonostante le pressioni degli ufficiali del KGB per farlo tornare in patria, Nureyev sceglie di rimanere in Francia chiedendo asilo politico. Un film biografico mozzafiato.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

The next three days, ore 21:15 su Premium Cinema

Un vero film poliziesco, per gli amanti del genere, con Liam Neeson, Brian Dennehy, Jeffrey Jones, Russell Crowe, Jason Beghe e la regia di Paul Haggis. John Brennan, la moglie Lara e il loro piccolo Luke stanno facendo colazione, quando la polizia irrompe con un mandato d’arresto per omicidio a carico della donna. Per tre anni, il marito le fa visita quotidianamente, certo che sia tutto un abbaglio, che la giustizia le ridarà la sua casa e la sua vita. Persino più certo della moglie, che lei quell’atto non l’abbia commesso, che non avrebbe mai potuto. Quando anche l’ultimo appello viene respinto e Lara tenta il suicidio, John, tranquillo insegnante di letteratura e padre di famiglia, decide che se non sarà la legge a fare uscire sua moglie di prigione, sarà lui.

Tango & Cash, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1989, diretto da Andrei Konchalovsky, con Brion James, Kurt Russell, Jack Palance, Sylvester Stallone e Michael J. Pollard. Due poliziotti di carattere opposto e completamente diversi tra loro fanno coppia per bloccare un criminale della droga. Un film avvincente dedicato ai veri fan di Stallone.

