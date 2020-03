Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 3 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 3 marzo, in TV su Sky. Drammatici, fantastici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ted Bundy - Fascino criminale, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich. 1969: Ted Bundy è un uomo affascinante, carismatico e bello. Liz è una mamma single che non riesce a resistere al suo charme. Tutto va a rotoli quando un giorno Ted viene arrestato con l’accusa di essere un serial killer. Nel vortice del terrore, Liz dovrà fare i conti con l’idea di aver convissuto con un pazzo sociopatico. Biopic sul feroce serial killer Ted Bundy.

Wakefield – Nascosto nell’ombra, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Robin Swicord, con Bryan Cranston, Jennifer Garner, Jason O'Mara. Howard Wakefield. Un avvocato di New York, arrivato alla depressione, si nasconde per settimane nella soffitta di casa. Quando un ex fidanzato rientra nella vita della moglie, si rende conto che potrebbe non essere in grado di tornare indietro. Ottima prova attoriale per Bryan Cranston.

American Pastoral, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto e interpretato da Ewan McGregor, con Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Rupert Evans. America, anni ’60: Seymour Levov è un uomo che pensa di aver avuto tutto dalla vita, una bella moglie, una fabbrica di sua proprietà e una figlia a cui vuole bene. Il mondo di Seymour però cade a pezzi quando proprio sua figlia Merry compie un gesto terroristico, uccidendo un membro della comunità in cui vivono, e sparisce in clandestinità. Film tratto dall'acclamato romanzo dello scrittore Premio Pulitzer Philip Roth sulla fine del sogno americano.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Gods of Egypt, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Alex Proyas, con Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites. Lo spietato dio delle tenebre, Set, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l'impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo, ma un giovane eroico chiede aiuto al potente Dio Horus. Un’epica battaglia tra divinità e umani nell’antico Egitto.

Film commedia da vedere stasera in TV

Kaazam – Il gigante rap, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Paul Michael Glaser, con Shaquille O'Neal nel ruolo del genio, il protagonista. In fuga dai bulli, Max urta una scatola da cui fuoriesce un genio, pronto a esaudire i suoi desideri. Il campione NBA Shaquille O'Neal in una versione moderna de “La lampada di Aladino”.

Il sapore del successo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy, Sam Keeley. Un rinomato chef si rovina la carriera facendo uso di droghe. Tornato a Londra per aprire il nuovo ristorante, chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior locale del mondo. Una “commedia gastonomica”.

La scuola più bella del mondo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Luca Miniero. Un film con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale. Una commedia corale sugli stereotipi.

Natale all’improvviso, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Jessie Nelson, con John Goodman, Diane Keaton, Olivia Wilde, Ed Helms, Amanda Seyfried, Alan Arkin. “Natale all’improvviso” racconta dell’annuale incontro natalizio della famiglia Cooper. La padrona di casa, Charlotte, vuole che tutto vada per il verso giusto, ma una serie di inconvenienti rendono la serata molto più movimentata del previsto. Una pellicola per famiglie con ambientazione natalizia e un cast stellare.

Ci vediamo domani, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Andrea Zaccariello. Un film con Enrico Brignano, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi, Giulia Salerno. Marcello Santilli decide di aprire l'unica agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia, popolato solo da ultranovantenni. Ma il tempo passa e i vecchietti restano in salute. Una commedia a tratti malinconica, con Enrico Brignano.

Studio illegale, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Umberto Carteni, con Fabio Volo, Zoé Felix, Ennio Fantastichini, Nicola Nocella. Andrea è un giovane avvocato di successo che lavora in uno studio milanese e si occupa di operazioni societarie internazionali. Gli impegni di lavoro fanno sì che la sua vita sentimentale vada a rotoli. Durante un progetto, Andrea incontra Emilie, scaltra avvocatessa della controparte di cui si innamorerà perdutamente. Ma sarà la scelta giusta? Una commedia italiana.

Tutti pazzi per Mary, ore 21:00 Comedy Central

Film diretto dai fratelli Peter e Bobby Farrelly, con Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee Evans. Dopo averla persa di vista per anni, il goffo e impacciato Ted, decide di ritrovare la donna della sua vita, Mary. Quel che Ted non sa, però, è che la concorrenza è numerosa e spietata. Una commedia cult degli anni ’90.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The defender, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto e interpretato da Dolph Lundgren, con Jerry Springer, Shakara Ledard, Thomas Lockyer, Caroline Lee-Johnson. Un terrorista sta escogitando l’assassinio del Presidente degli Stati Uniti: solo un uomo può fermarlo. Debutto alla regia di Dolph Lundgren in questo action movie di grande effetto.

Point Break, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Ericson Core, con Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo. Un giovane agente dell'FBI si infiltra in un gruppo di atleti amanti del brivido e sospettati di crimini alquanto inusuali. Remake del film “Point Break – Punto di rottura”, film cult del 1991.

Attacco al potere 3, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Roman Waugh, con Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte. “Attacco al potere 3”, un film voluto, prodotto e interpretato da Gerald Butler che per l'occasione torna a vestire i panni dell'agente speciale Mike Banning, guardia del corpo del Presidente degli Stati Uniti. Terzo capitolo della saga, un action movie con un grande cast.

Film thriller da vedere stasera in TV

Più denso dell’acqua, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller canadese del 2019 per la regia di Caroline Labrèche, con Andrea Roth, Tygh Runyan, Katie Douglas, Eric Osborne, Kayleigh Choiniere. Paige e Nathan hanno perso loro figlio in un tragico incidente. Nathan e la figlia Addie stanno ricostruendo le loro vite, ma Paige, la mamma, è sopraffatta dal dolore e non riesce a ricominciare. Per arrotondare, la famiglia decide di affittare una stanza della casa e trova Brandon, uno studente che somiglia molto al loro figlio perduto. Mentre Paige recupera le forze, il marito si renderà conto che qualcosa di pericoloso sta accadendo. Un thriller fra le mura domestiche.

Film horror da vedere stasera in TV

The bad seed, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto, prodotto e interpretato da Rob Lowe, con Mckenna Grace, Sarah Dugdale, Marci T. House, Lorne Cardinal, Chris Shields, Cara Buono, Patty McCormack. Un padre inizia a sospettare che il comportamento esemplare della sua amata figlia sia solo una facciata dietro la quale si nasconde un terribile segreto. L’uomo farà di tutto per proteggere la sua bambina e per impedirle di colpire ancora. Un horror che vi lascerà col fiato sospeso.

Film musical da vedere stasera in TV

Grease, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia musicale cult del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana che con grande sorpresa ritroverà come studentessa nel suo stesso college. Dopo vari tentativi di mostrare indifferenza in pubblico, per mantenere il suo status di duro, Danny finirà per cedere all’amore. Un cult del cinema mondiale, per gli amanti dei musical ma non solo.

