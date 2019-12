Più denso dell’acqua, non fidarti degli sconosciuti

Giovedì 12 dicembre alle 21 va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Suspense il thriller che racconta di una famiglia in lutto che accoglie in casa un ragazzo all’apparenza tranquillo, che nasconde però un lato oscuro.

Per trovare dei piccoli gioielli della tensione, non è per forza necessario andare a guardare le classifiche dei box office. Alle volte, fra le pellicole passate in sordina, si celano delle vere e proprie gemme: è il caso di Più denso dell’acqua, thriller in prima visione tv giovedì 12 dicembre alle 21 su Sky Cinema Suspense (canale 306).

Diretto da Caroline Labrèche, regista che negli ultimi anni si sta facendo un nome tra gli appassionati del genere, Più denso dell’acqua ha tutti gli ingredienti giusti per tenere incollato il pubblico alla sedia dall’inizio alla fine: una trama ben congegnata, un cast affiatato e una serie di colpi di scena tutt’altro che scontati, posizionati al momento giusto.

Il thriller in questione si incentra su di una famiglia che deve affrontare un terribile lutto. È infatti passato un anno da quando Paige e Nathan Decker hanno perso il figlio adolescente Zach, morto per overdose. Mentre però Nathan e la sorella di Zach, Addie, sembrano a loro modo avere superato la cosa, Paige non riesce proprio a riprendere una vita normale.

Consumata dal dolore, Paige non riesce nemmeno a tornare al lavoro. Per bilanciare la perdita del suo stipendio, i Decker decidono di affittare la stanza di Zach. Il nuovo inquilino è Brandon, uno studente di buone maniere, che oltretutto ricorda in maniera impressionante, in alcuni modi di fare, il ragazzo defunto.

Questa nuova presenza in casa sembra rasserenare Paige, il che in principio è un sollievo anche per Nathan e Addie. Ma ben presto, dietro le apparenze gentili del nuovo venuto, comincia a trapelare un lato oscuro che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della famiglia.