Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 2 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 2 marzo, in TV su Sky. Azione, musical e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere 3, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Collection

Regia di Roman Waugh, con Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte. Lunedì 2 marzo arriva su Sky, in prima tv, uno dei blockbuster più fortunati di Hollywood: “Attacco al potere 3”, un film voluto, prodotto e interpretato da Gerald Butler che per l'occasione torna a vestire i panni dell'agente speciale Mike Banning, guardia del corpo del Presidente degli Stati Uniti. Terzo capitolo della saga, un action movie con un grande cast.

Film musical da vedere stasera in TV

Grease, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia musicale cult del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana che con grande sorpresa ritroverà come studentessa nel suo stesso college. Dopo vari tentativi di mostrare indifferenza in pubblico, per mantenere il suo status di duro, Danny finirà per cedere all’amore. Un cult del cinema mondiale, per gli amanti dei musical ma non solo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Zanna Bianca, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione francese per la regia di Alexandre Espigares. Klondike, fine Ottocento. Nato nel bosco da un esemplare di cane lupo femmina sfuggito ai suoi padroni, Zanna Bianca è chiamato a superare le sfide imposte non tanto dall'ostilità della natura quanto dall'operato degli uomini, che hanno reso la regione territorio della loro corsa all'oro. Superando il suo istinto animale e la crudeltà che alcuni malvagi uomini gli impongono, Zanna Bianca troverà pace grazie a un'amorevole famiglia. Prima versione animata del grande classico di Jack London.

Film biografici da vedere stasera in TV

Escobar – Il fascino del male, ore 21:00 Sky Cinema Action

Su Sky Cinema Action, alle ore 21:00, va in onda “Escobar – Il fascino del male”. Regia di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. Un film biografico che racconta la storia di Escobar sotto una nuova ottica.

Film thriller da vedere stasera in TV

Unsane, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller sperimentale per la regia di Steven Soderbergh, con Juno Temple, Claire Foy, Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins, Jay Pharoah. Sawyer Valentini è una giovane donna vittima di stalking, che lascia la città d’origine per sfuggire dalle sue paure e dai fantasmi del passato. La sua nuova vita non le dà la pace sperata, così la ragazza si rivolge a un centro psichiatrico. Da quel momento, la situazione sembra precipitare. Una storia inquietante quanto verosimile, “Unsane” racconta in modo realistico ciò che accade a tante donne vittime di stalking.

Il fuggitivo, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Andrew Davis. Un film con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Word, Joe Pantoliano, Jane Lynch, Afram Bill Williams. Harrison Ford è il dottor Richard Kimble. Quando sua moglie viene uccisa, Kimble diventa il sospettato numero uno e viene condannato. Mentre si reca al braccio della morte, un incidente d'auto gli permette di fuggire e cercare le prove che chiariscano il suo alibi. Un thriller teso, intrigante, intelligente e ben interpretato. Tommy Lee Jones ha vinto nel 1994 l'Oscar al miglior attore non protagonista.

Film commedia da vedere stasera in TV

Lezioni di cioccolato, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Claudio Cupellini, con Luca Argentero, Violante Placido, Neri Marcorè. Insensibile e senza scrupoli, Mattia è un cinico imprenditore che si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano, caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio da frequentare sotto mentite spoglie. Una deliziosa commedia con un cast affiatato.

Fantozzi – Il ritorno, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Antonio Allocca, Paolo Paoloni. Dopo un periodo in paradiso, Fantozzi torna sulla Terra e riprende il tran-tran di sempre. Ad aspettarlo ci sono alcune conferme e qualche spiacevole novità. Nono episodio della celebre saga comica con protagonista Paolo Villaggio. Per i fan delle divertenti disavventure del ragionier Ugo Fantozzi.

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia del 2017 per la regia di Mike Van Diem, con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Lidia Vitale. Una donna canadese deve tornare in Puglia per spargere le ceneri di sua madre. Qui ad aspettarla trova un ispettore di polizia che indaga sulla morte di un boss dopo l’esplosione in una grotta. Una storia fiabesca.

Studio illegale, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Umberto Carteni, con Fabio Volo, Zoé Felix, Ennio Fantastichini, Nicola Nocella. Andrea è un giovane avvocato di successo che lavora in uno studio milanese e si occupa di operazioni societarie internazionali. Gli impegni di lavoro fanno sì che la sua vita sentimentale vada a rotoli. Durante un progetto, Andrea incontra Emilie, scaltra avvocatessa della controparte di cui si innamorerà perdutamente. Ma sarà la scelta giusta? Una commedia italiana.

Il bisbetico domato, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Franco Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Milly Carlucci, Sandro Ghiani, Pippo Santonastaso. Una ragazza milanese, bella, ricca e snob, si innamora di un agricoltore dell'Oltrepò pavese, dal carattere brusco e in apparenza anche misogino. Una commedia italiana del 1980, con Adriano Celentano.

Film drammatici da vedere stasera in TV

55 passi, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“55 passi” è un film diretto da Bille August, con Hilary Swank ed Helena Bonham Carter. Eleanor Riese, una donna definita affetta da malattia mentale e costretta a subire una serie di violenze nell'istituto in cui è reclusa, un giorno decide di affidarsi all'avvocatessa Colette Hughes. Le due donne, estremamente diverse ma entrambe combattive, lotteranno insieme affinché nessun farmaco o terapia venga somministrata contro la volontà del paziente. Un legal-drama ispirato a una storia vera.

La memoria del cuore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Michael Sucsy, con protagonisti Channing Tatum e Rachel McAdams. Un giovane sposo si ritrova a dover riconquistare sua moglie, che ha perso la memoria a seguito di un incidente stradale. Una storia d’amore romantica, che sfida il destino.

Creation, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Jon Amiel. Un film con Paul Bettany, Jennifer Connelly, Jeremy Northam, Toby Jones, Benedict Cumberbatch. Basato su diari, foto e documenti di famiglia, il biography drama sulla vita di Charles Darwin.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher. Mosso dalla fede nel genere umano di Superman, Bruce Wayne chiede l’aiuto di Diana Prince per affrontare un nemico del mondo. Insieme, i tre lavorano per riunire una squadra di supereroi abbastanza forte da salvare il pianeta, ma potrebbe essere già troppo tardi. Dall’universo DC Comics.

