Continua il grande successo de “L’Amica Geniale”, fiction italiana tratta dalla quadrilogia di romanzi scritti da Elena Ferrante. Il pubblico è già in attesa della terza stagione, che dovrebbe essere tratta dal terzo capitolo giunto in libreria, dal titolo “Storia di chi fugge e di chi resta”. Prossimamente dovrebbero avere inizio le riprese per la nuova stagione, stando a quanto comunicato dai produttori de “L’Amica geniale” e dal regista, Saverio Costanzo, in conferenza stampa. Si proseguirà a gettare uno sguardo sulla vita delle due protagoniste, stavolta adulte, alle prese con nuovi amori, delusioni e il mondo del lavoro. Il terzo libro è stato pubblicato nel 2013 e la terza stagione della fiction dovrebbe giungere in televisione nei primi mesi del 2021.

L’Amica Geniale 3, la trama

Basandosi su “Storia di chi fugge e di chi resta”, è facile anticipare la trama de “L’Amica Geniale 3”. È doveroso sottolineare come si tratti di veri e propri spoiler, dunque tenersi alla larga nel caso in cui non si voglia sapere nulla del prossimo svolgimento della terza stagione della fiction.

È facile prevedere come la fiction andrà a operare dei netti tagli, evitando di trasporre ogni aspetto della trama nella fiction. Ecco però su quali tematiche si concentrerà la prossima, attesissima, stagione.

Il tutto ripartirà lì dove interrotta la trama della seconda serie, basata principalmente su “Storia del nuovo cognome”. L’ambientazione è quella degli anni ’70, con le due protagoniste, Elena Greco e Raffaella Cerullo, alle prese con la loro vita. Lenù è ormai divenuta una scrittrice di successo. Ha pubblicato il suo primo libro e ha ottenuto un grande riscontro. Si ritrova però ad avere a che fare con le prime critiche, che non sembrano preoccuparla più di tanto. È felice e si gode il proprio successo, pronta a sposare Pietro Airota, figlio del suo professore universitario. Si renderà conto però col tempo di come la vita matrimoniale non la soddisfi. Con Pietro non sembra tutto essere rose e fiori.

Tornata a Napoli, ritroverà Enzo e Pasquale, che le sveleranno delle condizioni difficili di Lila. Quest’ultima ha lasciato il marito Stefano e lavora in fabbrica, dove viene pesantemente sfruttata. La sua vita è difficile e deve fronteggiare anche le voci del popolino. Per molti è soltanto una donna dai facili costumi. È infatti al fianco di Enzo, che ama, e che aiuta con delle lezioni private d’informatica. Insieme provano a guadagnarsi un futuro, puntando proprio su questo ambito. Intanto però Lila lotta duramente per i propri diritti e quelli degli altri lavoratori in fabbrica, diventando una sindacalista.