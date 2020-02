“L’amica geniale - Storia del nuovo cognome” va in onda a partire dal 10 febbraio, seguito dell’amatissima prima stagione che, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ha registrato un enorme successo (non solo in Italia).

Protagonista, nei panni di Lila, è Gaia Girace. Un’attrice giovanissima, al suo primo lavoro, subito entrata nelle grazie del pubblico.

Chi è Gaia Girace

Nata nel 2004 a Vico Equense (da qui il suo autenticissimo accento napoletano), è figlia di un agente immobiliare e di un’insegnante di sostegno. Mentre frequenta il Liceo Linguistico si iscrive alla Scuola di teatro e cinema di Marianna de Martino a Castellammare di Stabia. Il suo sogno è infatti quello di diventare un’attrice di successo, sin da quando è solo una bambina. Arrivando magari a lavorare con i suoi idoli, Leonardo DiCaprio e Steven Spielberg. («Anche se quello era il mio primo provino, fare l'attrice era il mio sogno: ci tenevo tantissimo, volevo essere scelta», ha raccontato).

Il provino per il ruolo di Lila è stato il primo sostenuto da Gaia Girace, che ha subito convinto. Di “L’amica geniale” è la protagonista, insieme a Lenù: è la secondogenita della numerosa famiglia Cerullo, è ribelle e intelligente. Ma la sua è una famiglia povera, non istruita, e lei è costretta a lasciare la scuola. «Ho letto il primo dopo essere stata presa. La scrittura della Ferrante mi ha dato emozioni fortissime per l'originalità della storia, per lo stile, la cura dei dettagli. In una parola: magia», ha raccontato alla domanda se avesse mai letto i libri di Elena Ferrante.

In “L’amica geniale - Storia del nuovo cognome”, Lila è alle prese con il suo matrimonio. Un matrimonio accettato a 16 anni, più per gli altri che per lei. Non riuscendo a rimanere incinta di Stefano Solara, benestante e violento, la famiglia la manda a Ischia a riposare insieme a Elena. Le sue nozze si riveleranno però un inferno, e faranno uscire ancor di più il suo carattere di giovane donna che non si piega. Una donna con un infinito senso di libertà, che gli uomini del tempo proprio non riescono ad accettare.

Le parole di Gaia

Intervistata dal settimanale Telepiù, Gaia Girace ha raccontato ciò che in “L’amica geniale - Storia del nuovo cognome” vedremo.

«Lila si sposerà, ma suo marito si rivelerà presto un uomo violento e conservatore, dunque il matrimonio sarà infelice. Stefano non accetterà mai la voglia di Lila di essere libera. Lei, però, non si farà sottomettere, motivo per il quale ci saranno molti scontri drammatici…», ha anticipato. Per poi svelare che il suo personaggio diventerà mamma nella seconda stagione, e che il bimbo crescerà fino a circa 4 anni.

«Sei bambini diversi, di varie età, hanno interpretato il figlio di Lila e io sul set li ho coccolati tutti facendo da babysitter!», ha raccontato.