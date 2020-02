Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 24 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 24 febbraio, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’animazione del 2019 per la regia di Chris Renaud. Le avventure di Max il terrier dopo il primo esilarante capitolo del film. La sua padrona è adesso sposata con un figlio, e tante cose sono cambiate nella sua vita. Tranne la sua attitudine per i guai! Un delizioso film d’animazione per tutta la famiglia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quel bravo ragazzo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

“Quel bravo ragazzo” è una deliziosa commedia diretta da Enrico Lando, con Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio. Leone ha 35 anni, è ingenuo e romantico ed è cresciuto nell'orfanotrofio di un paesino del sud. Si dedica all'attività di chierichetto. Un giorno il padre che Leone non sapeva di avere lo convoca sul letto di morte e gli consegna in eredità tutti i suoi averi e le sue proprietà. Film da vedere per l’interpretazione del protagonista Luigi Luciano.

Little Italy – Pizza, amore e fantasia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia canadese di Donald Petrie con Emma Roberts, Hayden Christensen, Alyssa Milano, Danny Aiello e Andrea Martin. Sal e Vince erano migliori amici e avevano creato una delle pizze più amate e iconiche della Little Italy, ma le cose sono cambiate. I due hanno litigato, hanno diviso l’attività e ognuno ha aperto la sua pizzeria iniziando una guerra commerciale che va avanti da 15 anni. Mentre Sal e Vince occupano il tempo cercando di sabotarsi a vicenda, i loro figli però si innamorano. Un film simpatico, da non perdere.

Immaturi – il viaggio, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2002 per la regia di Paolo Genovese con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis. I quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca sostengono con successo, per la seconda volta nella loro vita, l’esame di maturità e decidono di continuare il loro tuffo nell’adolescenza concedendosi un viaggio. Destinazione: isole della Grecia. Divertimento assicurato. Accompagnati da fidanzati, mogli e genitori, per loro diventerà davvero un’occasione per raggiungere la maturità. Forse. Un divertente sequel per “Immaturi”.

Superhero – Il più dotato fra i supereroi, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Craig Mazin, con Drake Bell, Sara Paxton, Christopher McDonald, Leslie Nielsen, Kevin Hart, Marion Ross, Ryan Hansen, Keith David, Brent Spiner. Durante una gita, il giovane Rick viene punto da una libellula: inutile dire che questo straordinario evento gli conferisce speciali superpoteri, che Rick decide senza esitazione di utilizzare per combattere e sconfiggere la criminalità. Una parodia divertente e simpatica del classico supereroe.

Febbre a 90°, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia britannica del 1997 per la regia di David Evans, con Colin Firth, Ruth Gemmell, Stephen Rea e Mark Strong. Paul è un professore placido di lettere. Diviso tra la sua passione per l’Arsenal e quella per Sarah, donna fredda e distaccata, finisce per entrare in una spirale di tifoseria che lo porterà ad allontanarsi da tutto il resto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Asso di cuori, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un film di David Mackay, con Dean Cain, Anne Marie Loder, Nathan Clark, Philip Cabrita, Daniel Boileau. Un agente della squadra cinofila deve impedire la procedura di soppressione di Asso, accusato di aver morso e ferito un malvivente. Commovente pellicola su un poliziotto e il suo fedele pastore tedesco.

Stronger – Io sono più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2017 per la regia di David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson e Clancy Brown. Dopo l’attacco alla maratona di Boston del 2013, Bauman vede la sua foto fare il giro del mondo. Rimasto senza gambe a causa dell’esplosione, il suo coraggio lo ha però spinto a indagare con i poliziotti per mettersi sulle tracce degli attentatori. Un film da fazzoletti a portata di mano.

Nome di donna, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon e Bebo Storti. All’inizio dell’estate, Nina, madre single, ottiene un lavoro nella residenza per anziani Barrata e va a vivere con la figlia Caterina. Le due entrano a contatto con moltissime altre donne, quasi tutte straniere, che lavorano con lei. Purtroppo, però, Nina si rende anche conto che il gestore dell’attività ha messo in piedi un perverso sistema di favori sessuali, instaurando un regime di paura tra le dipendenti.

Monster, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2003 per la regia di Patty Jenkins, con Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern. Aileen Wuornos, che si mantiene prostituendosi, commette il suo primo omicidio per legittima difesa. La vittima è un cliente che l’ha massacrata di botte e ha tentato di violentarla. La violenza subita scatena in lei una reazione a catena che la spinge a commettere nuovi omicidi. L’unica speranza è Selby, amore della sua vita.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Lo chiamavano Jeeg Robot, 21:00 su Sky Cinema Action

Esordio alla regia di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli. Per un bizzarro caso della vita Enzo entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente sul lavoro (ma non troppo) scopre di possedere una forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera… di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe giapponese Jeeg Robot d'acciaio. Ben sette David di Donatello per questo film esilarante e divertente, da vedere.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida, ore 21:14 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2019 per la regia di John Herzfeld, con Dave Bautista, Sylvester Stallone, Jaime King e Devon Sawa. La figlia di un dirigente di Hong Kong scompare in quello che sembra un rapimento di routine. Breslin e il suo equipaggio cercano di vederci chiaro, e così emerge che il colpevole è il figlio squilibrato di uno dei loro ex nemici. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Blu profondo 2, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Darin Scott con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Nathan Lynn, Kim Syster, Jeremy Boado, Adrian Collins, Cameron Robertson, Darron Meyer. La ricercatrice Calhoun fa team con il miliardario farmaceutico Michael Beach, appassionato ed esperto di squali. Seguito del fortunato “Blu profondo” è altrettanto divertente, seppur con un cast del tutto rinnovato.

Film horror da vedere stasera in TV

La bambola assassina, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 1988 per la regia di Tom Holland, con Catherine Hicks, Chris Sarandon e Alex Vincent. Il serial killer Charles Lee Ray usa i suoi poteri voodoo per trasferire la propria anima in un bambolotto di nome Chucky. Avrò così inizio un incubo per il piccolo Andy, a cui questa bambola verrà regalata.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Willen Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman eYahya Abdul-Mateen II. La storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà abitante di Atlantide. Film dedicato ad Aquaman, supereroe DC Comics.

Film biografico da vedere stasera in TV

Jobs, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film biografico americano del 2013, per la regia di Joshua Michael Stern. Con Ashton Kutcher, Dermot Mulroney e Matthew Modine. Vent’anni dell’incredibile storia del leader di Apple, Steve Jobs, l’uomo che sognava di cambiare il mondo e che ce l’ha fatta. Tutto ha inizio nel 1971, quando la personalità del genio si consolida.

