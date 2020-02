Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 24 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica la quarta puntata dell’ultima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Catania. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Alessandro, Alfio, Mari e Carmela, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel catanese?

Weinstein: sesso a Hollywood, ore 21:05 Crime investigation

Harvey Weinstein era il re di Hollywood. Ma nel 2017, un gruppo sempre più nutrito di donne ha iniziato a denunciare abusi e molestie subite proprio dall'uomo.

Inseparabili - Vite all’ombra del genio, ore 21:15 Sky Arte

Carlo Lucarelli racconta alcuni artisti dal punto di vista di personaggi vissuti nella loro ombra. Nella puntata di stasera lo scrittore ci racconta l'artista Oscar Kokoschka e l'amante Alma Mahler.

Ghost Hunters, ore 21:00 Blaze

Su Blaze continua “Ghost Hunters”, il programma sul paranormale che vede i membri della TAPS (The Atlantic Paranormal Society) andare in soccorso di persone che sostengono che la propria casa sia infestata dai fantasmi. Stasera il team è in un castello trasformato in hotel che è diventato un incubo per i proprietari e per gli ospiti.

Comedy Central presenta, ore 21:00 Comedy Central

Gli speciali monografici esclusivi di alcuni dei più grandi comici italiani. Ognuno di loro propone uno spettacolo inedito, registrato al Teatro San Babila di Milano. Questa sera è la volta di Alberto Farina.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei,

Nella serie “Emozioni in sala parto con Emma Willis” seguiamo Emma Willis, popolare conduttrice di reality televisivi, che partecipa ad un vero corso di formazione per diventare assistente in un reparto di maternità. Il programma di training dura 12 settimane in cui impara ad assistere le ostetriche nel far nascere i bambini. Un compito difficile ma straordinario.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery channel

Una nave fantasma viene ritrovata su un'isola remota in cui abita una delle tribù più misteriose della Terra. Nuove prove rivelano un misterioso compound militare in Russia.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Con lui stasera l’arrampicatore Alex Honnold. I due partono per un'avventura tra le Alpi svizzere. L'esperto insegna a Honnold come sopravvivere in luoghi così selvaggi.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Riusciranno Kevin Moore e Grant Reynolds a costruire una moto anfibia da guidare sull'acqua? Inoltre, nel corso di una competizione di minigolf ultra scientifica, chi riuscirà a fare più buche in un colpo solo?

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

La storia del fratello più giovane di Herman Goering, Albert, che si oppose al Nazismo aiutando gli Ebrei a fuggire dai campi di concentramento.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:10 Nat Geo Wild

In una costante lotta per la sopravvivenza, gli animali hanno sviluppato diversi superpoteri che permettono loro di sopravvivere nei territori più ostili, proprio come il Botswana.

Serie TV in onda stasera

The Outsider - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vediamo altri due episodi di “The Outsider”, la nuova produzione HBO tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La serie racconta l’indagine sull’omicidio dell'undicenne Frankie Peterson. Il ragazzino viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive. Indaga sul caso il detective Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio.

The Walking Dead- 1^ TV, ore 21:00 Fox

In contemporanea con gli Stati Uniti, su Fox vediamo la decima stagione della serie horror più seguita di sempre: “The Walking Dead”. Per i sopravvissuti all'Apocalisse ora i nuovi nemici da sconfiggere sono i Sussurratori, condotti da un redivivo Negan.

Emergence - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 continua il mistery thriller targato Disney “Emergence”. Jo Ecans, capo della Polizia di Long Island, si trova a indagare su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa chi è.

Station 19 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life torna, con la terza stagione, “Station 19”, il secondo spin-off di “Grey’s anatomy”- La serie si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS è un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali in cui sono coinvolti la U.S. Navy e i Marines. Stasera vediamo gli ultimi due episodi dal titolo “Lost time” e “Daughters”.

Prodigal son - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continua “Prodigal son”, la serie tv che racconta le vicende di Malcolm Bright, figlio di Martin Whitly, serial killer noto come "Il chirurgo". Malcolm è costretto a confrontarsi con suo padre come consulente del Dipartimento di Polizia di New York. L’episodio di stasera è “Il giorno dei Morti e dei Sadici”.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nona e ultima stagione di “Suits”, il legal drama creato da Aaron Korsh. Il protagonista è Harvey Specter, uno dei più importanti e spietati avvocati di New York. Accanto a lui si muovono tutti gli altri dipendenti della Pearson Specter Litt a Manhattan, interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty. L’episodio di stasera si intitola “Il dilemma del prigioniero”.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 rivediamo un altro episodio della quarta stagione di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata sulle Leggende, un gruppo di personaggi della DC Comics che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. Le Leggende sono già comparse in altre serie dell'Arrowverse. L’episodio di stasera si intitola “Puppets of tomorrow”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:25 DeA kids

Su DeA kids continua la sitcom per ragazzi “New School”, con protagonisti un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale. In un wc rotto è custodito il Wall Of Celebrities, un muro con appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. dalle 20:50 va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente, e del suo monster truck rosso Blaze. Con loro tanti amici: Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon torna “I Thunderman”, la sit com per adolescenti con protagonista la famiglia Thunderman. I genitori Hank e Barb e i figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che, nonostante i superpoteri, provano a condurre un’esistenza normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

“Lo straordinario mondo di Gumball” è una serie animata prodotta da Cartoon Network che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua bizzarra famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang dalle 21:00, continua “Wacky Races”, reboot dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna Barbera e incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna Nancy, la graziosa e stravagante bambina di 6 anni protagonista della serie “Fancy Nancy Clancy”. Nancy è una bambina creativa e fantasiosa, nel look e nella vita quotidiana.

