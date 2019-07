4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri a Catania

Prosegue senza sosta Bruno Barbieri 4 Hotel , con il settimo e penultimo episodio, che sarà ambientato in una delle perle d’Italia, la magica Catania . La gara si prospetta di alto livello e non mancheranno interessanti colpi di scena e…qualche acessa discussione! Il programma va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Bruno Barbieri non disfa mai i bagagli: dopo aver soggiornato in Umbria, è pronto a partire alla scoperta della Sicilia e della sua ospitalità, rinomata in tutto il mondo. Il viaggio di Barbieri ha una meta ben precisa: soggiornerà a Catania (e dintorni), una delle perle d’Italia. Città situata tra il mare e la montagna, accarezzata dallo Ionio e dominata dall’Etna, Catania è una delle mete più apprezzate dai turisti, stranieri e non, in grado di offrire strutture di alto livello. Gli hotel che gareggeranno in questa puntata puntano a un turismo tra di loro diverso, ma in grado di regalare un totale comfort ai propri ospiti. Conosciamo meglio gli albergatori e gli hotel in gara!

Il primo albergatore in gara è Alessandro, uno dei proprietari di Ramo d’Aria. La struttura si trova a Giarre, a metà strada tra Catania e Taormina. Questo country hotel ha scelto questo nome poichè vuole da subito trasmettere l’idea di un’oasi di pace e di elax per il cliente. Alessandro è un avvocato catanese, che ha deciso di dedicarsi al mondo dell’hotellerie: schietto, diretto e ambizioso, ma con l’amore e la cura del cliente sempre nel cuore.

Alfio è il proprietario di Palazzo Marletta. La struttura è un boutique hotel in stile barocco nel pieno centro storico di Catania. Alfio ha iniziato questa attività da poco: per lui l’ospitalità siciliana è sacra e il messaggio che vuole trasmettere è : ”Palazzo Marletta è la casa di ogni ospite”. Gli affreschi del palazzo ben si sposano con un design raffinato, offrendo al cliente un’esperienza davvero lussuosa.

Mari è la proprietaria, insieme al marito, dell' Airone City Hotel. L’hotel, una nuovissima struttura dal design curato, è nato da pochi anni nella parte periferica di Catania, ed è vicinissimo alle maggiori arterie stradali e all’aeroporto. L' ambiente è curato nei minimi dettagli e lo stile punta al giusto equilibrio tra comodità, qualità e design.

Carmela è la proprietaria, insieme alla sua famiglia, di Donna Carmela Boutique Resort, un country hotel situato tra Catania e Taormina, alle pendici dell’Etna. Carmela è l’anima del resort: oltre a portare il suo nome, è stata lei ad ideare la struttura e ad arredarla in ogni minimo particolare. Carmela e la sua famiglia sono anche i proprietari di un grandissimo vivaio: difatti, il resort è immerso in una natura incontaminata, quasi fiabesca.

Non perdere l'appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel, in onda giovedì 18 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre su canale 455. Settimana prossima, inoltre, andrà in onda l'ultima puntata, ambientata in un'altra splendida città italiana...che vi sveleremo presto!