Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 20 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 20 febbraio, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Point Break – Punto di rottura, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di delinquenti la fa da padrona nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Pappas afferma che si tratti di surfisti che, in questo modo, si finanziano le escursioni. Il giovane agente Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto in attesa dell'onda perfetta, che è anche il capo della banda. Iconico film dedicato al surf.

Scontro tra titani, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen. La mitica storia del viaggio di Perseo, figlio di Zeus, e della battaglia contro Medusa e il Kraken per salvare la principessa Andromeda. Film del 2010, brillante remake di “Scontro tra titani” del 1981.

Film commedia da vedere stasera in TV

Fuga da Reuma Park, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Morgan Bertacca. Un film con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra. Vigilia di Natale, anno 2041. Aldo, partendo dalla Sicilia, viene accompagnato al Reuma Park, un vecchio Luna Park trasformato in una specie di carcere di massima sicurezza per anziani. Qui incontra Giovanni la cui memoria è piuttosto sparsa, ma a cui è rimasto l'interesse per una procace infermiera dell'Est Europa e Giacomo, costretto su una sedia a rotelle e arrabbiato con il mondo. Commedia che riprende tutti gli sketch che hanno reso famosi i tre comici in una pellicola perfetta per quattro risate in famiglia o con gli amici.

Le comiche 2, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1991 per la regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Roberto della Casa e Paul Muller. Le avventure sgangherate di due personaggi davvero fuori dagli schemi, per una serata di risate e divertimento all’italiana. Da non perdere per tutti gli amanti del genere.

Il dilemma, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Ron Howard. Un film con Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Queen Latifah, Channing Tatum. Ronny e Nick, amici per la pelle fin dai tempi del liceo e ora soci in una ditta di design, si accorgono di avere dei segreti e di dover fare delle importanti scelte per salvare l'amicizia e gli affari. Una commedia godibile e leggera, per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del relax.

Il cacciatore di ex, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Se ami le commedie sentimentali, non perderti stasera su Sky Cinema Romance questa pellicola del 2010, con Jennifer Aniston, Cathy Moriarty, Peter Greene, Christine Baranski, Jeff Garlin e la regia di Andy Tennant. Milo Boyd è un ex poliziotto con una ex moglie. Per sbarcare il lunario è diventato un cacciatore di taglie, ma un giorno gli viene offerta la possibilità di pareggiare i conti con Nicole, giornalista d’assalto sposata per nove mesi e poi congedata per incompatibilità. Sulle tracce di un omicidio mascherato da suicidio, Nicole manca la convocazione in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e diventa suo malgrado latitante. Beccata e sfuggita più volte allo zelo dell’ex marito, Nicole finisce per chiedergli aiuto nell’indagine. In fuga da loro stessi e da un presunto assassino, Milo e consorte rivedranno le rispettive posizioni, ritrovando anche un amore imprevisto.

Scherzi del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Commedia del 1998 diretta da Willard Carroll, con Sean Connery, Gena Rowlands, Jon Stewart, Madeleine Stowe, Gillian Anderson, Ryan Phillippe, Anthony Edwards, Angelina Jolie, Jay Mohr, Dennis Quaid e Ellen Burstyn. Un affresco sentimentale su diversi aspetti dell'amore, che mette in scena la vita, i problemi e le inquietudini di diverse coppie nel cuore di Los Angeles. Cast eccezionale per un film davvero godibile.

Un figlio all’improvviso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Deliziosa commedia francese per la regia di Vincent Lobelle e Sébastien Thiery, con protagonisti Christian Clavier, Catherine Frot e Sébastien Thiery. André e Laurence Prioux, marito e moglie di mezza età, hanno da tempo abbandonato l’idea di avere un figlio, visto che lei è sterile, e si sono adagiati in una tranquilla routine priva di turbamenti. A sconvolgere la loro quiete ci pensa Patrick, un giovane uomo affetto da sordità, che avvicina André uno strano giorno, affermando di essere suo figlio.

Ted, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

“Ted” è una commedia del 2012 scritta, diretta e interpretata da Seth MacFarlane, con protagonisti Mark Wahlberg e Mila Kunis. Ted è un orso di peluche alto circa 60 centimetri (animato in motion capture), irascibile e divertente, che cammina, guida la macchina, dice parolacce a ripetizione, cerca di conquistare le ragazze a colpi di allusioni sessuali, si ubriaca, fuma marijuana e tira pugni quando si arrabbia. Una delle commedie più irriverenti degli ultimi anni, nonché primo lungometraggio di Seth MacFarlane, dissacrante e pluripremiato autore di serie tv animate come “I Griffin”, “American Dad” e “The Cleveland Show”.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Lasse Hallström e Joe Johnston dirigono un’avventura fantasy con Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Mackenzie Foy. Alla Vigilia di Natale, Clara riceve un misterioso scrigno chiuso a chiave, dono prezioso della sua mamma. Cercando il modo per aprirlo, Clara si ritroverà in un paese magico. Con l'aiuto inaspettato dello Schiaccianoci Phillip combatterà per riportare l'armonia tra i regni che lo compongono. “Lo schiaccianoci e i quattro regni” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto tedesco di E.T.A. Hoffmann e del balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij da esso tratto. Una storia intramontabile, da non perdere!

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Terminator, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di James Cameron. Un film del 1984 con Michael Biehn, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Lance Henriksen, Paul Winfield. Un cyborg proveniente dal 2029 arriva nella Los Angeles del 1984 e sconvolge le sorti della città. Nel futuro, infatti, la Terra è stata conquistata dalle macchine, che hanno preso il controllo sugli esseri umani. Un film cult, dove tutto è perfetto: ottima regia e indimenticabile l’interpretazione di Schwarzenegger, nei panni del cyborg.

Film thriller da vedere stasera in TV

Above Ground – Segreti Sepolti, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller per la regia di Thomas Rennier, con Clayne Crawford, M.J. Brackin ed Heather Roop. Thad è un divorziato che, per sbarcare il lunario, lavora part-time in una clinica per il dimagrimento. Ma i veri incassi arrivano nottetempo, quando contrabbanda pillole dietetiche e altri prodotti potenzialmente pericolosi. Una notte, però, qualcosa va storto con i fornitori e Thad scompare misteriosamente. Soltanto la sua ex moglie Julie avrà la giusta perseveranza per cercarlo, ma non sarà facile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sleepers, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman. New York, anni ‘60: la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il cuore di Hell’s Kitchen. Il luogo è diventato presto rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Saranno proprio loro, però, a causare la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano però nel loro vecchio ambiente. Un dramma giudiziario che vi lascerà senza fiato.

The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Gavin O’Connor. Un film con Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, Alison Wright, J. K. Simmons, John Lithgow. Christian Wolff è autistico e un genio in matematica. Segue la contabilità di alcuni criminali sotto falso nome. A un certo punto lo assolda la Living Robotics su richiesta di una contabile che ha trovato dei buchi nella ragioneria della società. Contemporaneamente Wolff inizia ad essere pedinato segretamente dal dipartimento di Stato, fino a una resa dei conti che cambierà notevolmente la sua esistenza. Film con una sceneggiatura debole e poco attenta alla descrizione dell’autismo, non decolla neanche con la presenza di un attore come Ben Affleck.

La vita in un attimo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2018 per la regia di Dan Fogelman, con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Mandy Patnkin, Jean Smart, Annette Bening, Samuel L. Jackson. Una coppia vive una favolosa storia d’amore multi generazione attraverso i decenni e i continenti. A collegare tutto c’è un solo, singolo evento.

A Beautiful Mind, ore 21:15 su Premium Cinema

Film drammatico americano del 2001 per la regia di Ron Howard, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer e Paul Bettany. Anno 1948: John Forbes Nash si trova a Princeton con la più ambita delle borse di studio. Però lui è un piccolo borghese, sciatto, con la testa per aria e molto scontroso. Non avvezzo ai riti, il matematico elabora la sua teoria economica dei giochi. Le sue idee non passano inosservate e un giorno viene contattato dal Dipartimento della Difesa per una collaborazione.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV