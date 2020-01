Aldo Giovanni e Giacomo, i migliori film del trio comico

Aldo, Giovanni e Giacomo compongono il gruppo comico più celebre in Italia. Una lunga storia, la loro, dai piccoli spettacoli in provincia al successo nazionale, tra teatro e cinema. Tanti i film portati sul grande schermo, così come gli sketch in televisione. Un vero e proprio fenomeno, esploso negli anni ’90, con film divenuti rapidamente dei classici. In attesa di Odio l’estate, tra i film italiani più attesi del 2020, ecco i loro migliori lavori.

Tre uomini e una gamba

Così è la vita

Chiedimi se sono felice

La leggenda di Al, John e Jack

Tu la conosci Claudia?

Tre uomini e una gamba, 1997

Rappresenta l’esordio cinematografico dell’acclamato trio comico, dopo i successi ottenuti a teatro e in televisione. Il repertorio è in parte presente nella pellicola con sketch amati dal pubblico, dalla scalata della montagna ad Al, John e Jack, fino al Conte Dracula. Tre amici si ritrovano in viaggio verso Gallipoli, dove si terranno le nozze di Giacomo, l’ultimo dei tre a sposare una delle figlie del loro dispotico capo e suocero. Sarà per loro un’occasione per analizzare le loro vite, mettendo in discussione le scelte fatte in passato. A ciò si aggiunge il grande dubbio del futuro sposo, che crede d’aver trovato la donna della sua vita, Chiara, che non è però la sua futura sposa.

Così è la vita, 1998

Giovanni e Giacomo si ritrovano ostaggi del galeotto Aldo, in fuga dopo più di due anni in carcere. Ancora una volta il trio si ritrova in auto, in un viaggio che li trasformerà in grandi amici, per poi fare i conti con le loro vite. Dei tre il più libero sembra proprio Aldo, mentre gli altri due si rendono conto d’aver vissuto esistenze da comprimari, in famiglie che non li apprezzano. Se ne rendono conto nel momento in cui, ritenuti morti, hanno la possibilità di vedere le reazioni dei loro “cari”. Decidono così di vendicarsi prima di darsi definitivamente alla fuga e fare una sconvolgente scoperta.

Chiedimi se sono felice, 2000

Aldo, Giovanni e Giacomo vivono alla giornata, con lavori poco stabili. Sono rispettivamente una comparsa teatrale, un doppiatore di parti minori e un mimo ai grandi magazzini. Tutto ciò che hanno realmente è la loro amicizia, che ravviva ogni giornata. Tutto viene però messo in discussione dallo scontro tra due di loro. Una frattura insanabile o così sembrerebbe.

La leggenda di Al, John e Jack, 2002

Uno degli sketch più famosi del trio comico diventa un film nei primi anni del Duemila. La trama è ambientata nella New York degli anni ’50, dove vivono tre goffi gangster: Al, John e Jack. Un boss affida proprio a loro l’eliminazione di un tale Frank ma i tre sbagliano bersaglio. Soltanto uno dei tanti malintesi degli improbabili criminali, per una storia che presenta un sorprendente twist finale.

Tu la conosci Claudia?, 2004

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano ad analizzare le difficoltà dei rapporti amorosi, dopo Chiedimi se sono felice. Giovanni si ritrova in crisi con sua moglie Claudia. Teme di perderla e inizia a seguirla, scoprendola in compagnia di Giacomo. Un triangolo complesso da gestire, al quale si aggiunge il bizzarro Aldo. I tre si mettono così in viaggio verso la Calabria, dove Claudia è scappata per capire cosa provi davvero.