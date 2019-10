Molto spesso il cinema ha preso a piene mani dall’universo teatrale per trovare nuovi spunti da proporre sul grande schermo. Una commistione di generi che ha saputo offrire grandi capolavori della cinematografia mondiale, offrendo punti di vista innovativi e interpretazioni esaltanti. Basti pensare a Il sindaco del rione Sanità, nuovo lavoro del regista Mario Martone, che porta in sala l’opera di Eduardo De Filippo. Ecco dunque i migliori film tratti da opere teatrali:

Un tram che si chiama desiderio, 1951

Blanche si lascia alle spalle la città di Laurel per trasferirsi a New Orleans. Chiede aiuto a sua sorella Stella, sposata con il brutale Stanley. La donna va a vivere da loro dopo essere rimasta vedova in seguito al suicidio di suo marito. Darà però inizio a un’infinita serie di menzogne, al fine di coprire il proprio passato e la sua condotta di vita, che l’ha portata a perdere la proprietà di famiglia, che in parte spettava a sua sorella. Un drammatico gioco di misteri, violenza e seduzione, con Marlon Brando e Vivien Leigh.

Matrimonio all’italiana, 1964

Con Matrimonio all’italiana Vittorio De Sica porta al cinema il proprio adattamento di uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, Filomena Marturano. Si racconta la drammatica storia d’amore tra Domenico Soriano, Marcello Mastroianni, e Filomena, Sophia Loren. Per anni lui l’ha tenuta al fianco, come amante e domestica, salvo poi volersene disfare, avendo posto lo sguardo su una giovane ragazza. Filomena è però pronta a tutto per difendere i suoi tre figli, dei quali uno, dice, è proprio di Domenico. Al tempo stesso prova ancora qualcosa per quest’uomo e, anche per sé, decide di fingersi moribonda, così da farsi sposare.

Americani, 1992

Cast d’eccezione per questo film del 1992, con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Jonathan Pryce, Kevin Spacey e Alan Arkin. Un confronto tra giganti, ambientato in un’agenzia immobiliare di Chicago, dove tutti sono contro tutti, impegnati in una gara con in palio una Cadillac Eldorado. Il secondo classificato avrà un set di coltelli, mentre tutti gli altri saranno licenziati. Un gioco meschino, indice di una società malsana, che porterà fuori il peggio da tutti, fino alle estreme conseguenze.

Romeo + Giulietta, 1996

Baz Luhrmann offre la propria visione di Romeo e Giulietta, garantendo al pubblico una rappresentazione moderna e intrigante, con due giovani Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Il tutto si svolge a Verona beach, in California, seguendo il ben noto copione di Shakespeare, salvo però introdurre armi da fuoco e ambientazioni cittadine, arricchite da scenografie e costumi tra il vintage e il contemporaneo.

Il mercante di Venezia, 2004

Una delle opere più intense di Shakespeare, Il mercante di Venezia, giunge sullo schermo nel 2005, con la regia di Michael Radford. Bassanio, innamorato perdutamente di Porzia, chiede al mercante Antonio 3mila ducati per poterla corteggiare. Antonio non sarebbe mai in grado di rifiutargli qualunque favore ma, in difficoltà economica, si rivolge a Shylock, membro della comunità ebraica, emarginata, umiliato in passato proprio da Antonio. Un duro confronto tra i due, con Al Pacino nei panni del ricco ebreo e Jeremy Irons in quelli del mercante. Quest’ultimo è certo di poter restituire il debito, una volta rientrate le proprie navi, così accetta la condizione posta da Shylock: una libbra di carne del suo corpo, in caso di somma non pagata entro tre mesi.

Il Dubbio, 2008

Il compianto Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep fianco a fianco in un dramma ambientato nel 1964. In un istituto religioso del Bronx si svolge la sfida tra Padre Flynn e Sorella Aloysius Beauvier. Il primo intende aprire la scuola alla modernità, mentre la seconda è saldamente aggrappata alle tradizioni, certa dell’efficacia della paura come metodo d’insegnamento. Un giorno, senza alcuna prova, ha inizio una lunga indagine ai danni di Padre Flynn, accusato da una Sorella d’aver prestato troppe attenzioni a un giovane studente. Una crociata che scuoterà la Chiesa.

Carnage, 2011

Roman Polanski dirige Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie Foster e John C. Reilly in un potente dramma ambientato interamente in un appartamento. Una dark comedy che vede come protagonisti quattro genitori, riunitisi per discutere di una rissa avvenuta tra i propri figli, con cordialità, ma ritrovatisi in una rissa verbale dagli incredibili risvolti.