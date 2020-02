Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 11 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 11 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Jurassic Games, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film del 2018 per la regia di Ryan Bellgardt, con Ryan Merriman, Perrey Reeves, Adam Hampton, Katie Burgess, Cate Jones e Luke Wyckoff. Futuro prossimo: 10 condannati a morte sono costretti a competere in un gioco di realtà virtuale, dove dovranno sopravvivere a una serie di terribili prove contro i dinosauri. Un film adrenalinico.

Police Story 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film di Hong Kong del 1988 per la regia di Jackie Chan, con Jackie Chan, Maggie Cheung, Kwok-Hung Lam, Bill Tung e Benny Lai. Malgrado la sua grande responsabilità nella cattura dei malavitosi, l’agente Kevin Chan viene declassato a dirigere il traffico per via dei suoi metodi davvero poco ortodossi. E nel frattempo, il pericoloso criminale che aveva partecipato ad arrestare, è tornato a piede libero. Il resto della storia si scrive da sola.

Warrior, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’azione del 2011 per la regia di Galvin O’Connor, con Tom Hardy, Jennifer Morrison, Joel Edgerton, Nick Nolte, Bryan Callen. Per Paddy, l’abbandono della carriera da pugile ha significato un problema con l’alcol, il quale lo ha progressivamente allontanato dai suoi cari. Quando però il figlio Tom esprime il desiderio di partecipare a un torneo di arti marziali senza regole, sarà lui a prepararlo. Allo stesso torneo parteciperà anche il fratello maggiore, desideroso di dimostrare qualcosa…

Film drammatici da vedere stasera in TV

Share, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film di Pippa Bianco, prodotto da HBO, con Rhianne Barreto, Charlie Plummer, Poorna Jagannathan, J.C. MacKenzie. “Share” racconta la storia della sedicenne Mandy che si ritroverà a brancolare nel buio dopo una scoperta devastante: scopre online un video inquietante che la ritrae in una notte di cui lei non ricorda assolutamente niente. Osannato da pubblico e critica e basato sul pluripremiato corto diretto sempre da Pippa Bianco. La pellicola affronta il tema della violenza sessuale ai tempi dei social network.

Ted Bundy - Fascino criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2019 per la regia di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario e John Malkovich. 1969: Ted Bundy è un uomo affascinante, carismatico e bello. Liz è una mamma single che non riesce a resistere al suo charme. Tutto va a rotoli quando un giorno Ted viene arrestato con l’accusa di essere un serial killer. Nel vortice del terrore, Liz dovrà fare i conti con l’idea di aver convissuto con un pazzo sociopatico.

Senza apparente motivo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2009 per la regia di Sharon Maguire, con Michelle Williams, Ewan McGregor, Matthew Mcfayden, Sidney Johnston e Jonathan Andrews. Londra. Jane è una donna bellissima, mamma affettuosa, che però intrattiene una relazione extraconiugale con Jasper – affermato broker. Proprio mentre i due sono insieme, avviene il terribile attentato londinese in cui figlio e marito della donna perdono la vita insieme. Eppure c’è ancora qualcosa che i media stanno insabbiando…

Saturno contro, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film italiano del 2007 per la regia di Ferzan Özpetek con Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Stefano Accorsi, Ambra Angiolini e Luca Argentero. Davide è disperato a causa della malattia del suo compagno, Lorenzo. Gli amici accorrono per dargli sostegno e salvarlo dalla depressione. Nel frattempo, i problemi cominceranno ad arrivare da ogni direzione. Un film emozionante e intenso.

Film musical da vedere stasera in TV

Chicago, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Musical del 2002 diretto da Rob Marshall, con Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah e Lucy Liu. Nella Chicago degli anni ’20 un’attrice di poco successo, Roxie Hart, sogna di diventare famosa come l’avvenente e brava Velma Kelly. A causa di due omicidi diversi, entrambe le donne vengono arrestate e in carcere sviluppano una rivalità che porterà Roxie anche a soffiare a Velma le attenzioni del suo scaltro e seducente avvocato Bill Flynn.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film fantastico diretto da Kenneth Kainz e tratto dal romanzo di Lene Kaaberbol. Con Rebecca Emilie Sattrup, Jakob Oftebro, Søren Malling e Allan Hyde. Dina ha ereditato dalla madre sciamana il potere di guardare dentro l’anima delle persone. La ragazza si lancia in un’avventura inaspettata insieme alla famiglia quando l’unico erede al trono del regno di Dunark viene ingiustamente accusato di aver assassinato i genitori.

Film thriller da vedere stasera in TV

Premonitions, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Come fermare un serial killer che prevede il futuro? Thriller americano del 2015 per la regia di Afonso Poyart, con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish e Colin Farrell. Un detective veterano dell’FBI e la sua giovane e ambiziosa partner ricorrono all’aiuto del dottor Clancy, psichiatra in pensione, per risolvere una serie di terrificanti omicidi. Quando gli eccezionali poteri di intuizione e logica di Clancy li conducono sulle tracce di un serial killer, il medico realizza che le sue capacità sono poca cosa in confronto alle prodezze di cui è in grado quell’assassino.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un amore all’altezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film diretto da Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Virginie Efira, Myriam Tekaïa, Cédric Kahn, François-Dominique Blin. Diane, donna avvenente e avvocato presso lo studio legale che condivide con l’ex marito, accetta un appuntamento al buio con Alexandre, architetto e uomo di successo con una particolarità: è alto un metro e trentasei centimetri. I due iniziano una relazione di coppia, ma l'imbarazzo di lei di fronte al deficit di lui mette in crisi il loro rapporto. Nel pieno stile della commedia francese, una pellicola leggera e divertente.

Notte prima degli esami, ore 21:00 su Comedy Central

Commedia italiana di Fausto Brizzi con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicola Vaporidis e Eros Galbiati. Luca e i suoi amici devono affrontare il vecchio esame di maturità in stile anni ’80: un rito di passaggio non solo scolastico, ma anche di vita. La fortuna volta loro le spalle. Luca litiga con il prof di italiano in commissione, mentre Claudia, di cui lui è innamorato, è fidanzata con un energumeno.

Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, ore 21:15 su Premium Comedy

Regia di Ugo Fabrizio Giordani. Un film con Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche. Fabio Romano e De Michelis, colleghi e amici da una vita, diventano rivali quando capiscono che il nuovo capo, Saraceni, è fermamente intenzionato a licenziare uno di loro. Una commedia leggera che entra di diritto tra i cinepanettoni. Per gli amanti del genere.

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Simone Spada, con Marco Giallini, Valerio Mastrandrea, Anna Ferzetti e Andrea Arcangeli. La storia della grande amicizia tra Giuliano e Tommaso. Tra momenti divertenti e grandi problemi: drammi, humour, complicità e commozione. I due amici si ritroveranno a trascorrere quattro giorni insieme tutt’altro che spiacevoli.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Top Gun, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Tony Scott. Un film con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Meg Ryan, Anthony Edwards, John Stockwell. Pete “Maverick” Mitchell e Nick “Goose” Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di aerei da guerra, nonché cadetti della prestigiosa scuola per i Top Gun. Fra acrobazie aeree e spacconate si avvicenda la storia d'amore tra Maverick e Charlie, l'insegnante di volo. Film d’azione e acrobazie aeree diventato un cult, sia per il fascino dei protagonisti che per la colonna sonora, considerata tra le più belle della storia del cinema.

Un amore senza tempo, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano del 2007 per la regia di Lajos Koltai, con Meryl Streep, Glenn Close, Vanessa Redgrave. Dal suo letto di morte, assistita dalle figlie, Ann ripercorre con la mente la sua vita. Si va fino a 30 anni prima, all’epoca del suo amore per Harris, conosciuto a un matrimonio…

