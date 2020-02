The Jurassic Games: carcerati vs dinosauri

Martedì 11 febbraio alle 21.15 va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno il fanta-action ambientato in un futuro distopico in cui i criminali vengono costretti a combattere in una realtà virtuale popolata da feroci dinosauri.

Prendi un bel mucchio di dinosauri feroci alla Jurassic World, calali in un mondo digitale in stile Ready Player One e condiscilo con una generosa dose di giochi all’ultimo sangue tipo Hunger Games: il gustosissimo risultato sarà The Jurassic Games, film in prima tv martedì 11 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Ryan Bellgardt (Gremlin) dirige questo fanta-action con spirito scanzonato, prendendo tutti gli ingredienti più saporiti delle sopracitate fonti di ispirazione e frullandoli fino a ottenere un mix sopra le righe. Il risultato è una pellicola da guardare a cuor leggero, in grado di divertire dal primo all’ultimo minuto.

The Jurassic Games è ambientato in un non troppo lontano futuro distopico, in cui entertainment e sistema carcerario si sono fusi per dare vita a un pericoloso miscuglio. Il risultato sono i giochi che danno il titolo al film, un incrocio fra un reality show… o meglio, un virtual reality show e un videogioco di genere survival horror.

I Jurassic Games calano infatti dieci condannati a morte in un mondo ricreato con la realtà virtuale, popolato da terrificanti dinosauri e creature preistoriche. I quali, per quanto virtuali, possono però fare molto male ai carcerati.

Ma i partecipanti non dovranno guardarsi solo da questi esseri mostruosi, perché nel corso del gioco saranno messi uno contro l’altro. Fra questi dieci concorrenti c’è anche il protagonista Anthony Tucker, interpretato da Adam Hampton, condannato alla pena capitale per il presunto omicidio della moglie.

The Jurassic Games è il film ideale per una “serata cinema” in compagnia degli amici, da vedere preferibilmente muniti di un secchio pieno di popcorn e di abbondanti bibite gassate. Imperdibile per gli amanti dei mostri preistorici!