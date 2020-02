Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 9 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 9 febbraio, in TV su Sky. Commedie, biopic e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Pallottole in libertà, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Pierre Salvadori, con Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, Damien Bonnard, Hocine Choutri. Una donna scopre che il marito defunto aveva una doppia vita: era un poliziotto che aveva legami molto stretti con la criminalità locale. Un piccolo gioiello di comicità francese.

Film biografici da vedere stasera in TV

Red Joan, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Trevor Nunn, con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes. Le controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del KGB che lavorò per i sovietici per circa 40 anni, dagli anni '30 alla "pensione" nel 1972. Un'incredibile storia vera che prima ha ispirato il romanzo, ricco di elementi di finzione, “La ragazza del KGB” di Jennie Rooney e poi è stata portata sul grande schermo dal regista Trevor Nunn.

Green book, ore 20:30 Sky Cinema Oscar

Regia di Peter Farrelly. Un film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) si ritrova a lavorare come autista per il pianista afroamericano Don Shirley. I due si avventureranno in tour nel sud degli Stati Uniti, dove - nonostante il grande successo riscosso – l’artista subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60, ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, tra gli sceneggiatori della pellicola. “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2019 per la regia di Daniele Luchetti, con Pierfrancesco Diliberto, Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammarco, Angelica Alleruzzo. A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare a casa per un’ora e 32 minuti di bilanci. Avrà tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità? Pif in una divertente commedia surreale.

Uno di famiglia, ore 21:15 Premium Cinema

Film di Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Moise Curia, Massimo De Lorenzo. Il mite quarantenne Luca viene preso sotto l’ala protettrice di una potente famiglia della malavita romana. Parenti, amici e nemici dell’uomo dovranno vedersela con il colorito nucleo malavitoso. Una commedia divertente.

Step up, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film musicale del 2006 diretto da Anne Fletcher, con Channing Tatum, Jenna Dewan, Damaine Radcliffe. Tyler è un ragazzo di strada che cerca di introdursi in una scuola d’arte per un furto. Viene scoperto e condannato a restare nella scuola per la rieducazione. Lì incontra Nora, ballerina classica, con la quale nasce un’amicizia che promette qualcosa di più. Insieme, prepareranno il saggio di fine anno. Un film dal ritmo irresistibile.

L’A.S.S.O. nella manica, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film diretto da Ari Sandel, con Mae Whitman, Robbie Amell, Bella Thorne. Il mondo di Bianca va in mille pezzi quando apprende di essere considerata dall'intera scuola come una ragazza amichevole ma brutta e grassa. La giovane, nonostante i consigli di un docente, arruola il compagno Wesley, atletico ed affascinante, per reinventare la propria immagine e sovvertire l'ordine sociale dell'intero liceo. Film basato sul romanzo “Quanto ti ho odiato” di Kody Keplinger.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek terzo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2007, diretto da Raman Hui e Chris Miller. Il povero Re Harold, suocero ranocchio di Shrek e padre di Fiona, viene a mancare improvvisamente. L’unico erede al trono, dopo il rifiuto incondizionato di Shrek, sembra essere un ingenuo sbarbatello che risponde al nome di Arthur. Insieme al nobile Gatto con gli stivali e al logorroico Ciuchino, i tre eroi partono per una nuova avventura, proprio mentre il Principe Azzurro, stanco ormai di recitare in una platea indegna della sua bellezza, è pronto a meditar vendetta per riprendersi, insieme ai cattivi di tutti i tempi, il regno perduto. Terzo episodio con protagonista il simpatico orco Shrek.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Contraband, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetterà l’incarico di un boss della droga. Un action thriller da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Predestination, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Michael e Peter Spierig, con Christopher Kirby, Madeleine West, Freya Stafford, Jim Knobeloch, Elise Jansen, Cate Wolfe, Rob Jenkins, Tyler Coppin. Un agente viaggia segretamente tra varie epoche per impedire un attacco terroristico e scopre una sconcertante verità. Tratto da "Tutti voi zombie" del 1959 di Robert A. Heinlein, un bellissimo film di fantascienza, tra i migliori degli ultimi anni.

Oblivion, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Joseph Kosinski, nel cast: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau. In seguito a un’invasione aliena e a una guerra nucleare, Jack, uno degli ultimi sopravvissuti, incontra un’altra superstite che lo mette davanti a un’inaspettata realtà. Film d’azione fantascientifico, ambientato in un mondo post-apocalittico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L'estate all'improvviso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico diretto da Christopher Menaul, con Dominic Cooper ed Emily Browning. Nella Cornovaglia di inizio '900 una ragazza londinese si unisce a una comunità di artisti bohémien e conquista il cuore di due uomini, creando turbamenti amorosi. Un film da non perdere per gli amanti del genere.

A un miglio da te, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Pellicola di Leif Tindel, con Graham Rogers, Tim Roth, Billy Crudup. Kevin è un ragazzo la cui vita viene sconvolta dalla morte prematura dei suoi migliori amici in un incidente stradale. Il giovane scopre che correre è l’unico modo in cui riesce a mantenere viva la memoria dei compagni scomparsi. Vincere innumerevoli gare, però, gli regala una fama inattesa che lo pone davanti a un bivio: restare legato al passato o costruire la sua vita nel presente. Film tratto dall’omonimo romanzo di Marc Novak, riesce a emozionare e motivare gli spettatori, trascinandoli nell'animo dei personaggi, scossi da paure e ricordi.

Creed II, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Steven Caple Jr.. Un film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby. Adonis Creed ha tutto: il successo sul ring e l’amore di Bianca. Ma a un passo dalla felicità, il passato torna e lo sfida. Dovrà affrontare Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Il sequel del grande successo «Creed - Nato per combattere», spin-off della saga di Rocky.

L’apparizione, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Xavier Giannoli, con Vincent Lindon e Galatéa Bellugi. La storia di Jacques, famoso reporter di guerra, che viene inaspettatamente reclutato dal Vaticano per indagare su un’apparizione avvenuta in un villaggio del sud della Francia, Carbarat. A vedere la Madonna è Anna e lo straordinario evento attira migliaia di pellegrini in attesa di un segno, di un miracolo. Un film fatto di silenzi e di domande che ci porta dentro il mistero della fede.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mine, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Un film con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell, Clint Dyer. Esposto a varie intemperie, un soldato, tornando al campo base dopo una missione, dovrà sopravvivere non solo ai pericoli del deserto ma anche al pedaggio psicologico. Un survival movie.

