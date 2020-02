Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 8 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 8 febbraio, in TV su Sky. Drammatici, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Creed II, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Steven Caple Jr.. Un film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby. Adonis Creed ha tutto: il successo sul ring e l’amore di Bianca. Ma a un passo dalla felicità, il passato torna e lo sfida. Dovrà affrontare Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Il sequel del grande successo «Creed - Nato per combattere», spin-off della saga di Rocky.

L’apparizione, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Xavier Giannoli, con Vincent Lindon e Galatéa Bellugi. La storia di Jacques, famoso reporter di guerra, che viene inaspettatamente reclutato dal Vaticano per indagare su un’apparizione avvenuta in un villaggio del sud della Francia, Carbarat. A vedere la Madonna è Anna e lo straordinario evento attira migliaia di pellegrini in attesa di un segno, di un miracolo. Un film fatto di silenzi e di domande che ci porta dentro il mistero della fede.

Scoprendo Forrester, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Diretto da Gus Van Sant, con Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham. Jamal Wallace è nato nel Bronx e divide la propria vita tra la passione per il basket e quella per la letteratura. Per caso conoscerà William Forrester, autore di un unico libro e vincitore del Premio Pulitzer. L’uomo sembrava scomparso e il rapporto tra i due farà crescere entrambi. Dal regista di “Will Hunting”, un’incredibile storia di formazione.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un pesce di nome Wanda, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Una commedia di Charles Crichton, con Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin, Stephen Fry, Kevin Kline. Dopo aver derubato una gioielleria di Londra, i componenti di una banda tentano di ingannarsi l’un l’altro per tenersi il ghiotto malloppo. “Un pesce di nome Wanda” è una delle commedie più travolgenti della storia del cinema, premio Oscar a Kevin Kline.

Chalet girl, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Phil Traill. Un film con Felicity Jones, Ed Westwick, Brooke Shields, Bill Nighy, Tamsin Egerton, Bill Bailey. La diciannovenne Kim Matthews sta lavorando in un fast-food ed è in cerca di uno scopo nella vita, quando inaspettatamente trova un lavoro come chalet girl in una sfarzosa località sciistica sulle Alpi. Una deliziosa love story.

Forever Young, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. La storia e le vicende di vari personaggi accomunati dal loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Una commedia per una serata tranquilla.

Una notte da leoni 2, ore 21:00 Premium Cinema +24

Commedia americana del 2011 per la regia di Todd Phillips, con Mason Lee, Bradley Cooper, Jamie Chung, Zach Galifianakis, Ed Helms. Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Dough parte per la Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Viste le precedenti disavventure dell’addio al celibato a Las Vegas, Stu decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillissimo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Naturalmente, ogni calcolo sarà disatteso da un mix di eventi potentissimo. Sequel dello spassosissimo “Una notte da leoni”.

Questione di tempo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Richard Curtis, con Lisa Eichhorn, Bill Nighy, Lindsay Duncan, Tom Hollander, Paul Blackwell. Tim ha 21 anni ed è un ragazzo impacciato. Un giorno apprende da suo padre che tutti gli uomini della sua famiglia hanno un dono particolare, quello di poter viaggiare nel tempo. Tim decide di utilizzare questo potere per cercare una ragazza e l’obiettivo dei suoi sforzi diventa Mary, conosciuta in un ristorante al buio. Una commedia romantica.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Alla famiglia Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere e indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Il grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Mr. Peabody e Sherman, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Rob Minkoff. Un film con Ty Burrell, Max Charles, Ariel Winter, Stephen Colbert, Leslie Mann, Patrick Warburton. Il cane scienziato Peabody inventa una macchina del tempo e viaggia nel passato col figlio adottivo vivendo fantastiche avventure. Un film d’animazione per tutta la famiglia, tratto dalla serie tv anni ’60.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sicario, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller di Denis Villeneuve, con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan, Sarah Minnich. Tra gli Stati Uniti e il Messico, l’agente dell’FBI Kate viene arruolata in una task force governativa per una missione speciale nella lotta contro la droga. Durante il viaggio, la donna è costretta a mettere in discussione tutto ciò in cui crede per cercare di sopravvivere. Un thriller mozzafiato sul narcotraffico messicano.

Mine, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Un film con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell, Clint Dyer. Esposto a varie intemperie, un soldato, tornando al campo base dopo una missione, dovrà sopravvivere non solo ai pericoli del deserto ma anche al pedaggio psicologico. Un survival movie.

Film horror da vedere stasera in TV

Caccia al mostro, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jack Heller, con Kevin Durand, Lukas Haas, Bianca Kajlich. La foresta che circonda un ameno paesino viene devastata da degli speculatori e due uomini di legge dovranno affrontare le inimmaginabili conseguenze soprannaturali di quell'atto. Uno spirito maligno terrorizzerà gli abitanti di un’intera cittadina. Un'antica maledizione al centro di un dramma a tinte horror.

Film western da vedere stasera in TV

I fratelli Sisters, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film western del 2018 diretto da Jacques Audiard, con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Jóhannes Haukur Jóhannesson. Per conto del padrino locale, due fratelli devono uccidere un cercatore d’oro conosciuto per i suoi modi molto eccentrici. L’uomo ha messo a punto un processo chimico per separare l’oro dagli altri minerali su cui vuole mettere le mani. Premiato per la miglior regia a Venezia 2018.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di Cedric Nicolas-Troyan, con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost. Il mondo di “Biancaneve e il Cacciatore” si espande per rivelare il legame dei destini del cacciatore Eric e della regina Ravenna. Un blockbuster fantasy.

