I fratelli Sisters, una prima tv su Sky Cinema Uno

Arriva in prima tv, giovedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, I fratelli Sisters di Jacques Audiard, con John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Riz Ahmed

I fratelli Sisters di Jacques Audiard è un western dark europeo che batte molte bandiere. Quella francese. Infatti il film è tratto dall'omonimo romanzo del canadese Patrick DeWitt ambientato nell'Oregon nel 1850La pellicola è stata poi girata tra Spagna e Romania. Con un titolo che gioca sull'ossimoro, il film che a Venezia ha vinto il Leone d'argento per la regia ora arriva in prima tv, giovedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Nel cast Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz

Il film racconta dei fratelli Charlie (Joaquin Phoenix) ed Eli Sisters (John C. Reilly), capaci di usare la pistola nel bene e nel male. Charlie, il fratello più giovane, sembra davvero nato per uccidere, ma ha un problema non da poco, è alcolizzato; Eli, invece, è un sentimentale e sogna di costruirsi primo o poi una vita normale. Il loro capo, il Commodoro, li ingaggia per scovare un uomo e ucciderlo. Comincia così una spietata caccia dall'Oregon fino alla California di un cercatore d'oro che sembra avere una formula magica per trovare le pepite: Hermann Kermit Warm (Riz

Ahmed). Ad inseguire Warm ci si metterà poi anche un altro cercatore d'oro, ma davvero senza scrupoli, Morris (Jake Gyllenhaal).

Alla fine, in un western anomalo in cui i killer si misurano con i primi spazzolini da denti e piangono anche alla morte dei loro cavalli, tutto precipita in una direzione imprevista.