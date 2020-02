Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 7 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 7 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Film western da vedere stasera in TV

I fratelli Sisters, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film western del 2018 diretto da Jacques Audiard, con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Jóhannes Haukur Jóhannesson. Per ottenere una ricompensa dal padrino locale, due fratelli devono uccidere un cercatore d’oro conosciuto per i suoi modi molto eccentrici. L’uomo, infatti, ha messo a punto un processo chimico per separare l’oro dagli altri minerali su cui vuole mettere le mani e non ha intenzione di condividerlo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

“Il silenzio degli innocenti” è un film diretto da Jonathan Demme con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn. L'FBI non riesce a catturare il terribile Buffalo Bill, psicopatico che uccide giovani donne e poi le scuoia. Viene incaricata dell'indagine la giovane Clarice, donna tormentata, coraggiosa e al tempo stesso geniale. La ragazza cerca aiuto da un altro pazzo assassino, lo psichiatra Hannibal Lecter, detenuto in una situazione di massima sicurezza, letterale divoratore delle sue vittime. Un film che mantiene la tensione dal primo all’ultimo frame con scene entrate nella storia del cinema.

Live! – Ascolti record al primo colpo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2007 scritto e diretto da Bill Guttentag, con Eva Mendes e David Krumholtz. L’ambiziosa dirigente di una rete televisiva, Katy Courbet, lancia e produce uno show TV controverso nel quale i concorrenti giocano alla roulette russa per guadagnare un sacco di soldi. Interpretazione straordinaria di Eva Mendes in uno sconvolgente thriller sul più estremo dei reality show.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il Grinch, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Su Sky Cinema Family va in onda “Il Grinch”, film d’animazione campione d’incassi diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan. Una orribile creatura verde, pelosa e solitaria che odia profondamente il Natale deciderà così di… rubarlo! Con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italiana, un piccolo capolavoro da vedere insieme ai più piccoli.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ogni giorno, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico americano per la regia di Michael Sucsy, con Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague, Maria Bello e Debbie Ryan. Rhiannon è una 16enne timida che si innamora di A, uno spirito misterioso capace di cambiare corpo ogni giorno. Il suo sentimento cresce e presto la ragazza si troverà a fare i conti con l’amare qualcuno che si trasforma di continuo.

Half Nelson, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film del 2006 per la regia di Ryan Fleck, con Ryan Gosling, Jeff Lima, Shareeka Epps, Nathan Corbett, Tyra Kwao-Vovo e Rosemary Ledee. Dan è un insegnante di storia e allenatore di basket nella scuola pubblica, ma di notte gira i pub alla ricerca del divertimento e dello sballo. Drey, studente tredicenne di colore, lo trova una notte svenuto in un bagno e lo aiuta a tornare a casa: nasce così un’amicizia difficile tra due persone che vivono una vita, tutto sommato, non così diversa. Film commovente e intenso, reso appassionante dalla prova d’attore di Ryan Gosling.

Le parole che non ti ho detto, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 1999, diretto da Luis Mandoki, con Robbie Coltrane, Illeana Douglas, John Savage, Paul Newman, Robin Wright e Kevin Costner. Da quando sua moglie è deceduta, Garrett Blake conduce una vita ritirata. Theresa Osborne è una giornalista che un giorno, facendo jogging, ritrova sulla spiaggia una bottiglia con un messaggio d'amore firmato "G". La donna rimane colpita dal testo e ne fa un caso giornalistico, tanto da essere incaricata di scoprire l’identità dell’uomo che l’ha scritto. Conosce così Garrett, l’autore, e i due si innamorano. Un film che vi farà commuovere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vengo anch’io, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018 per la regia di Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante da gustare comodamente seduti sul divano di casa.

Dog Days, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia americana del 2018 per la regia di Ken Marino, con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria, Rob Corddry e Tone Bell. Le vite di un gruppo di persone di Los Angeles si intrecceranno in modo impensabile grazie alla loro attività comune: tutti portano a spasso il loro cane. Un film leggero adatto a tutta la famiglia.

Il grande spirito, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Sergio Rubini, con Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Geno Diana, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi. Durante una rapina nella periferia di Taranto, uno dei tre complici, un cinquantenne dall'aria malmessa, Tonino detto Barboncino, approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa lontano. La sua corsa lo porta al cospetto di un tipo piuttosto fuori dal comune, che sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. Dal suo canto Tonino è sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori, gli angoli delle strade controllate. Un film esilarante.

Una notte da leoni 2, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia americana del 2011 per la regia di Todd Phillips, con Mason Lee, Bradley Cooper, Jamie Chung, Zach Galifianakis e Ed Helms. Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Dough parte per la Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Visto come è andato con l’addio al celibato a Las Vegas, Stu decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillissimo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Ma le cose non saranno così semplici come Stu aveva programmato…

Film biografico da vedere stasera in TV

Race: il colore della vittoria, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film biografico del 2016 diretto da Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten e Eli Goree. La pellicola racconta la turbolenta storia dell’atleta di colore James Cleveland, in arte Jesse, che trionfa alle controverse Olimpiade di Berlino del 1936. L’uomo, con già quattro medaglie d’oro, diventa il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler e del nazismo.

Film horror da vedere stasera in TV

Shining – Extended Edition, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film del 1990 per la regia di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd e Scatman Crothers. Jack Torrance trova il giusto isolamento in un lavoro da custode per un vecchio albergo sperduto nel nulla. Lo seguono moglie, figlio e tutti i demoni che nel corso della vita Jack si è tenuto dentro. Un film geniale. La versione estesa crea un’esperienza ancora più immersiva.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Game Night – Indovina chi muore stasera?, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film d’azione del 2018 con elementi di comicità, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen e Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare e divertirsi. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio.

General Commander, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film britannico del 2019 per la regia di Ross W. Clarkson, e Philippe Martinez, con Steen Seagal, Sonia Couling, Mica Javier e Ron Smoorenburg. L’agente della CIA Alexander ha visto morire i suoi uomini durante una brutta operazione. Il suo obiettivo nella vita diventa dunque quello di vendicarsi di Orsini, capo mafioso responsabile del bagno di sangue. Purtroppo l’operazione non ha il supporto della CIA, e l’uomo è costretto a ritirarsi e formare una task force propria. L’unico obiettivo è quello della vendetta a tutti i costi.

